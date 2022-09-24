Скільки коштують найвідоміші марки нафти

На торгах у п'ятницю, 23 вересня, вартість нафти Brent коливається на рівні 86,52 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки впали відразу на 4,36%. Проте у порівнянні з попереднім днем, сировина подешевшала на 3,84 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Тоді як жовтневі контракти на американську нафту West Texas Intermediate наразі коштують 79,27 долара за барель. Порівняно з даними торгів за попередній день, нафта WTI впала в ціні на 4,22 долара. Але з початку торгової сесії ця марка втратила 5,05%.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

марка нафти Brent торгується на рівні 86,63 долара за барель (- 3,68 долара),

за барель (- 3,68 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною 79,26 долара (- 4,18 долара).

Що відбувається на ринку нафти

На торгах у п'ятницю вартість нафти впала до мінімуму за 8 місяців. Дві найвідоміші марки чорного золота втратила за день орієнтовно 5%, пише видання Reuters. Серед факторів, які вплинули на динаміку котирувань нафти, виділяють:

Стрімке зміцнення долара на ринку. Індекс долара США оновив максимум за останні 22 роки;

Нова хвиля побоювань щодо монетарної політики центробанків, яка може призвести до початку рецесії та обвалу попиту на нафту.

Прогнози щодо цін на нафту