Нафта торгується поблизу пікового рівня з квітня

2 липня 2024, 12:31
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Нафта продовжує дорожчати на ринку після досягнення максимуму за два місяці. На ринок впливають очікування щодо двох важливих показників.

Скільки коштує нафта на ринку

Під час торгів у вівторок, 2 липня 2024 року, нафта Brent подорожчала на 28 центів. Сировина торгується на рівні 86,88 долара за барель. На попередній торговій сесії ф'ючерси на нафту зросли в ціні на 1,9%, досягнувши пікового рівня з 30 квітня.

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Нафта West Texas Intermediate зросла в ціні на 20 центів. Американська сировина торгується на рівні 83,58 долара за барель, пише видання Reuters. Днем раніше марка нафти додала в ціні 2,3%, злетівши до максимального рівня з 26 квітня. 

До теми! Обидві марки нафти у червні подорожчали приблизно на 6%.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

  • Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 87,16 долара за барель (+ 0,65%)
  • Контракти WTI торгуються за ціною 83,95 долара за барель (+ 0,68%).

Згідно з даними MarketWatch, що з початку 2024 року марка нафти Brent подорожчала майже на 13,10%, тоді як американська сировина WTI за аналогічний період додала в ціні на 17,72%.

Які фактори вливають на ринок нафти

Нафта продовжує на ринку. Ціни утримуються поблизу максимумів за два місяці, які зафіксували під час торгів у понеділок на тлі очікувань про зростання попиту на пальне у рамках літнього сезону відпусток.

Крім того, на ринок впливає ймовірність того, що центральний банк США почне знижувати процентні ставки, що може позитивно вплинути на економічне зростання.

Автор: Віта Свірневська