Нафта знову дорожчає на ринку: як фактори впливають на ціни

Нафта повернулася до зростання після суттєвого просідання на попередній торговій сесії. На ринок впливають геополітичні ризики, а також побоювання щодо запасів.

Як змінилася вартість нафти

У середу, 26 червня, нафта Brent зросла в ціні на 7 центів. Сировина торгується на рівні 85,08 долара за барель. Попередні торги марка нафти закінчила зі спадом на 1,2%.

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Тоді як нафта West Texas Intermediate подорожчала на 23 центи або на 0,3%. Американська сировина торгується на рівні 81,06 долара за барель інформує Reuters. За підсумками попередньої торгової сесії WTI впала в ціні на 1%.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 85,23 долара за барель (+ 0,26%)

Контракти WTI торгуються за ціною 81,17 долара за барель (+ 0,42%).

Згідно з даними MarketWatch, що з січня 2024 року нафта Brent подорожчала майже на 9,59%, тоді як американська сировина WTI за аналогічний період додала в ціні на 13,74%.

Що впливає на ринок нафти

У середу ціни на нафту стабілізувалися та коливаються біля пікового рівня за майже 2 місяці. Цьому сприяють прогнози про можливе скорочення запасів у третьому кварталі, а також ризики, які пов'язані з конфліктом на Близькому Сході.

Очільник групи по роботі з енергетичним сектором в DBS Bank зазначив, що ринок поки не надто звертає уваги на проблеми з попитом, очікуючи скорочення запасів у піковий сезон попиту в третьому кварталі.

Нагадаємо, що експерти пояснили, скільки нафти залишилося у надрах Землі. Зокрема, вони розповіли, які обсяги сировини будуть доступні для видобування у майбутньому.