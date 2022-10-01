Одна з ключових марок нафти впала нижче психологічного рівня: що відбувається на ринку
Ціни на нафту повернулися до падіння. Скільки коштують флагмани ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.
Скільки коштують найвідоміші марки нафти
У п'ятницю, 30 вересня, нафта Brent торгується на ринку за ціною 87,97 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки впали на 0,59%. Порівняно з попереднім торговим днем, сировина подешевшала на 1,64 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.
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Натомість контракти на американську нафту West Texas Intermediate коштують 79,70 долара за барель. Порівняно з даними торгів за попередній день, нафта WTI впала в ціні на 2,40 долара. Але за сьогоднішню торгову сесію ця марка втратила 1,88%.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:
- марка нафти Brent торгується на рівні 87,96 долара за барель (- 2,02 долара),
- барель американської нафти WTI торгується за ціною 79,73 долара (- 3,02 долара).
Що відбувається на ринку нафти
Марки нафти Brent та WTI на торгах у п'ятницю впали в ціні, але за тиждень їхні котирування вийшли в плюс. Ціни на нафту за квартал впадуть приблизно на 23%.
Важливим факторам для ринку все ще залишається ОПЕК+. Усе через ймовірність того, щоб цей блок вирішить скоротити обсяги видобування нафти, пише Reuters. Зустріч запланована на 5 жовтня.
Прогнози щодо цін на нафту
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.