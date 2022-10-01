Одна из ключевых марок нефти упала ниже психологического уровня: происходящее на рынке

Цены на нефть вернулись к падению. Сколько стоят флагманы рынка – читайте в материале 24 канала.

Сколько стоят самые известные марки нефти

В пятницу, 30 сентября, нефть Brent торгуется на рынке по цене 87,97 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки упали на 0,59%. По сравнению с предыдущим торговым днем, сырье подешевело на 1,64 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.

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В то же время контракты на американскую нефть West Texas Intermediate стоят 79,70 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов за предыдущий день, нефть WTI упала в цене на 2,40 доллара. Но за сегодняшнюю торговую сессию эта марка потеряла 1,88%.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

марка нефти Brent торгуется на уровне 87,96 доллара за баррель (- 2,02 доллара),

за баррель (- 2,02 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене 79,73 доллара (-3,02 доллара).

Что происходит на рынке нефти

Марки нефти Brent и WTI на торгах в пятницу упали в цене, но через неделю их котировки вышли в плюс. Цены на нефть за квартал упадут примерно на 23%.

Важным фактором для рынка все еще остается ОПЕК+. Все из-за вероятности того, чтобы этот блок решит сократить объемы добычи нефти, пишет Reuters. Встреча намечена на 5 октября.

Прогнозы по ценам на нефть: