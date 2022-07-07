Ціни на нафту продовжують зростати: скільки коштують еталонні марки Brent і WTI 7 липня

Після досить суттєвого падіння цін на ринку нафти динаміка почала повертатися до зростання. Яка вартість двох найпопулярніших марок нафти у світі 7 липня – читайте далі.

Скільки коштує нафта

Серпневі ф'ючерси на нафту марки Brent у четвер, 7 липня, торгуються на рівні 101,03 долара за барель. З моменту відкриття ринку нафта подорожчала на 0,34 долара (+ 0,34%), за даними Finance!Yahoo.

До теми Рецесія та можливості для інвесторів: яку тактику виділяють експерти

Тоді як ф'ючерси на нафту американської марки WTI сьогодні коштують 99,05 долара за барель. З початку торгової сесії ця марка виросла в ціні на 0,52 долара (+ 0,53%).

Що відбувалося на ринку нафти

Цього тижня вартість однієї з марок нафти вперше з травня впала нижче 100 доларів за барель. Зокрема, йдеться про WTI.Річ у тім, що інвестори побоюються глобальної рецесії, яка насувається, адже під час неї попит на нафту впаде.

Проте станом на сьогодні, 7 липня, фіксують позитивну динаміку цін. Адже поруч зі страхом майбутньої глобальної рецесії є реальність – попит на нафту зараз вищий, ніж пропозиція.

Як може розвиватися ситуація із ціною на нафту

Ситуація на ринку нафти суттєву залежить від того, коли буде рецесія. Якщо її не буде, то Goldman Sachs прогнозує, що вартість нафти Brent цього літа може зрости до 140 доларів за барель. Водночас Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців.

Тоді як в умовах розвитку сценарію із рецесією, то нафта може обвалитися в ціні до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів наступного року, прогнозує Citigroup.

Актуально – Литва передала Україні Байрактар: дивитися відео