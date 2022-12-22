Шалений стрибок цін та ембарго проти Росії: які потрясіння пережив ринок нафти за рік

Ціни на нафту – вкрай важливий фактор впливу у світі, адже це впливає буквально на усіх. Будь-які зміни, пов'язані з сировиною, призводять до корегувань на фінансових ринках та світових тенденцій.

На ринку нафти зазвичай виділяють дві головні марки – Brent та WTI. Тому у матеріалі 24 каналу саме ці бренди будуть займати важливе місце. До клубу важливих гравців також входять Міжнародне енергетичне агентство, ОПЕК+ й Саудівська Аравія, США, та, на жаль, Росія.

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Головні виклики на почату 2022 року

У січні увага світу була зосереджена на відновленні світу та низки важливих механізмів після двох років глобальної пандемії. Серед них аспекти, пов'язані з логістикою, обсягами видобування та імпортування нафти тощо. Також у фокусі були такі питання, як:

Інфляція;

Діяльність центробанків;

Відновлення економічної активності на глобальному рівні;

Прогнози щодо початку потенційної рецесії.

Проте вже 24 лютого ситуація кардинально змінилася. Усі вище перераховані питання аж ніяк не втратили свою актуальність, але на світовій арені виник в рази потужніший виклик – повномасштабна війна Росії проти України.

Перший шок після повномасштабного нападу Росії на Україну

У результаті світ зіткнувся із масштабною хвилею біженців, руйнування або пошкодженням багатьох логістичних ланцюжків, викликом для світової безпеки та фінансової стабільності. Реакція великої частини світової спільноти була однозначна – засудження держави-агресорки та підтримка офіційного Києва на різних рівнях. Зокрема, йдеться про потужну та безпрецедентну санкційну політику проти Москви:

Просто з розвитком кампанії з санкціями це безпосередньо торкнулося сировинного ринку;

Це стосується і нафти, й газу, які Росія роками використовувала, наприклад, як метод шантажу та впливу на інші країни, регіони.

Плюс агресія Росії призвела до стрімкого зростання цін на нафту. Для прикладу, вартість марки Brent на початку березня 2022 року злетіла майже до 130 доларів за барель, згідно з даними Yahoo!Finance.

Ба більше, ціна залишалася на досить високому рівні щонайменше до кінця червня 2022 року. Аналогічну динаміку продемонструвала й американська нафта West Texas Intermediate, яка теж досягла піка за рік на початку березня з ціною на рівні 123,70 долара за барель, інформує Yahoo!Finance.

Влив ОПЕК+ та США

Навесні 2020 року через стрімке падіння цін на нафту на тлі глобальної пандемії усі країни-члени ОПЕК+ ухвалили спільне рішення про скорочення видобутку на 9,7 мільйона ​​барелів нафти на добу.

Після певної стабілізації ситуації у світі у нафтовому картелі вирішили щомісячно збільшувати видобуток чорного золота на 400 тисяч барелів в день. Таким чином, ОПЕК+ розраховує вийти зі своїх зобов'язань до кінця вересня 2022 року. У січні та березні поточного року блок обговорював можливість внесення змін до цього плану, але відповідних рішень не ухвалювали.

Що таке ОПЕК та ОПЕК+ ОПЕК+ – це домовленість, яка охоплює не лише 13 країн-членів ОПЕК, але й низку інших. Мовиться про Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзію, Оман, Південний Судан, Росію та Судан.



Членами ОПЕК є 13 країн: Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ та Саудівська Аравія.

Проте вже у жовтні держави, які є основними експортерами чорного золота, погодили скоротити обсяги видобування нафти на 2 мільйони барелів на добу. Це рішення ухвалили попри тиск зі сторони США, адже це сталося просто напередодні вкрай важливих проміжних виборів у країні. На сторону офіційного Вашингтона також стали інші країни Заходу.



Головні зміни на ринку нафти за 2022 рік / Фото Getty Images

Цікаво, що пропозицію щодо зменшення обсягів видобування нафти активно підтримували Саудівська Аравія та Росія. Задля стабілізації ситуації на ринку нафти офіційний Вашингтон ухвалював рішення про вивільнення запасів сировини зі стратегічного резерву.

Додамо, що для першої економіки світу питання цін на чорне золото завжди актуальне, оскільки безпосередньо впливає на вартість пального в країні. Крім того, у 2022 році додатковим факторам стала рекордна за понад 40 років в країні інфляція.

Нафтові санкції проти Росії

Вкрай важливу роль для ринку нафти відіграли санкції проти Росії у цьому секторі, які почали діяти лише на початку грудня 2022 року. Йдеться про ембарго на російську нафту від ЄС, яку транспортують морським шляхом, а також встановлення цінової стелі для продажу цієї сировини третім країнам. Йдеться про ціну на рівні 60 доларів за барель.

Далеко не всі країни вирішили відмовитися від російського чорного золота. Річ у тому, що Китай та Індія стали на сторону держави-агресорки у цьому питанні. Вони збільшили обсяги імпорту сировини з Росії. Але є суттєвий плюс – офіційна Москва продає нафту із серйозними знижками, аби бути конкурентними, особливо після початку дії вище згаданих санкцій.

Зокрема, останній у рамках останнього траншу нафти до Індії, Росія вийшла у нуль чи навіть у мінус. Однак саме на цей регіон Кремль робить ставку у контексті зміни ринків збуту. До 2022 року та повномасштабного нападу на Україну саме Європа була головним ринком для Росії.

Нагадаємо, що для Росії доходи від продажу сировинних товарів – газу та нафти – суттєво залежить бюджет держави-агресорки. Уже фіксують перші позитивні для України та світу наслідки дії санкційних обмежень. Водночас світ та Україна уважно стежать за розвитком ситуації на ринку нафти та вплив на нього держави-агресорки – Росії.

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Прогнози від експертів на 2023 рік:

У Citigroup вважають, якщо сценарій з рецесією стане реальністю, то нафта може обвалитися в ціні аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році;

Експерти з Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів, а у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель;

У середині грудня в ОПЕК та Міжнародному енергетичному агентстві заявили, що очікують у наступному році відновлення попиту на сировину.

Все ж варто додати, що ціни на нафту будуть залежати від того, чи настане глобальна рецесія і як вона буде розвиватися. Річ у тому, що в умовах кризи попит на сировину буде скорочуватися та штовхатиме ціни донизу.