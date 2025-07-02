Ринок нафти завмер в очікуванні: що відбувається з цінами

Ціни на нафту майже не змінилися – ринки продовжують оцінювати перспективи збільшення постачань з боку провідних виробників. Крім того, на ринок реагує на послаблення долара, а також суперечливі економічні сигнали з США – найбільшого споживача нафти у світі.

Які ціни на нафту

У середу, 2 липня, нафта марки Brent подешевшала на 4 центи – до 67,07 долара за барель. Своєю чергою американська WTI знизилась в ціні на 9 центів – до 65,36 долара за барель, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відбувається з цінами на нафту

Як зазначається, опубліковані у вівторок увечері дані Американського інституту нафти показали зростання запасів нафти США на 680 тисяч барелів за тиждень, тоді як у літній сезон попиту зазвичай спостерігається їхнє скорочення.

Динаміка цін на нафту сьогодні відображає сукупний вплив можливого зростання постачань з боку ОПЕК+, невизначеності з американськими запасами, нестабільної геополітичної ситуації та неясних сигналів макроекономічної політики,

– заявила старший аналітик ринку Phillip Nova Приянка Сачдєва.

Також у червні Саудівська Аравія – найбільший у світі експортер нафти – збільшила експорт на 450 тисяч барелів на добу порівняно з травнем. Це найвищий показник більш ніж за рік.

Поки геополітика залишається напруженою та на тлі глобальних економічних ризиків, ф'ючерси на нафту, швидше за все, торгуватимуться у вузькому діапазоні. Єдиним фактором, який може підтримати зростання цін, може стати подальше ослаблення долара,

– додала Сачдєва.

Примітно! У середу, 2 липня, долар США впав до 3,5-річного мінімуму щодо основних валют. Ослаблення валюти США підтримує ціни, оскільки може стимулювати попит з боку покупців, які розплачуються іншими валютами.