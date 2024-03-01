Один із найбільших виробників рослинного м'яса

Йдеться про компанію Beyond Meat, цінні папери якої зафіксували стрімко зростання в ціні. Головна причина – фінансові показники компанії перевершили очікування аналітиків.

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Зокрема, виторг Beyond Meat склав 73,7 мільйона доларів, хоча прогнозували, що цей показник зупиниться на рівні 66,8 мільйона доларів. Після оприлюднення цих даних, акції публічної компанії почали різко дорожчати. За день цінні папери зросли в ціні на 106%.

Очільник Beyond Meat заявив, що у 2024 році компанія має на меті вийти на прибутковий рівень шляхом низки рішень та дій. Зокрема, планують скоротити операційні витрати, провести коригування цін і випустити новий, бургер бренду Beyond Burger. Додають, що ці кроки мають зміцнити баланс у короткостроковій перспективі.

До теми! На момент створення цього матеріалу, акції Beyond Meat торгуються на рівні 10,69 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 690,8 мільйона доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.

Проте виробник рослинного м'яса зіткнувся із проблемами. Для прикладу, виторг компанії впав на 7,8%, якщо порівнювати з попереднім роком. Beyond Meat вдалося компенсувати втрати у США завдяки зростанню на міжнародному ринку. Крім того, обсяги роздрібних продажів у США за рік зменшилися на 23%, а продаж у сфері громадського харчування – на 26% (при цьому компанія пропонувала знижки).

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