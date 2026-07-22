Трамп тримає світовий ринок у напрузі: що відбувається з ціною міді

Мідь дещо здешевшала після того, як напередодні майже сягнула найвищого рівня з початку червня. Інвестори очікують рішення Білого дому щодо можливого запровадження мит на імпорт металу.

Що з цінами за мідь

Під час торгів у середу мідь на Лондонській біржі металів (LME) подешевшала на 0,4% – до 13 825,5 долара за тонну, пише Bloomberg.

На попередній сесії днем раніше вона сягнула майже 14 тисяч доларів за тонну.

Аналітики пояснюють коливання тим, що пропозиція міді не встигає за зростанням попиту, насамперед у Китаї.

Водночас оптимізм інвесторів стримують й інші фактори:

посилення бойових дій на Близькому Сході;

та невизначеність щодо того, яке рішення ухвалить президент Дональд Трамп про тарифи на мідь.

Яке рішення чекає ринок

Торік Міністерство торгівлі США запропонувало поетапно запровадити мита на імпорт рафінованої міді. Ставка мала сягнути 15% із січня 2027 року.

Передбачалося, що відомство передасть Трампу нові рекомендації щодо тарифів до кінця червня цього року. Однак Вашингтон поки що так і не оголосив нові мита.

У китайській брокерській компанії Jinrui Futures Co. зазначили, що саме це рішення США стане ключовою подією для ринку найближчим часом. Адже лише очікування мит вже спричинило масштабний приплив міді до США і посилило дефіцит на світовому ринку.

Попри невизначеність, низка ринкових індикаторів свідчить про збереження напруженої ситуації. Премії на імпорт міді до Китаю зросли до 115 доларів за тонну – найвищого рівня з 2023 року – через перебої з постачанням брухту,

– вказує видання.

Якщо Трамп підтримає попередній план, трейдери, ймовірно, ще активніше завозитимуть мідь до США до початку дії мит. Це може ще більше загострити дефіцит металу на світовому ринку.

Таким чином, мідь дорожчає завдяки високому попиту та дефіциту пропозиції, але подальший рух цін залежатиме багато в чому від торгівельної політики США та геополітичної ситуації.

Наприклад, у квітні мідь одразу відреагувала на заяви Трампа щодо можливого закінчення війни в Ірані. Тоді метал зріс в ціні на понад 1%.