Ціни на залізну руду знизилися на тлі серії несприятливих макроекономічних даних з Китаю. Вони свідчать про уповільнення темпів зростання економіки в минулому місяці.

Які ціни на метали?

У п'ятницю, 15 серпня, ціна на залізну руду знизилася на 0,2%, до 101,90 долара за тонну. На Лондонській біржі металів мідь торгувалася на рівні 9 768 доларів за тонну, алюміній подорожчав – 2 619,50 долара за тонну, а котирування інших основних металів знизилися, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Ціни на метали у серпні: як оновились тарифи в Україні

Згідно з опублікованою офіційною статистикою, випуск на підприємствах і шахтах КНР збільшувався найповільнішими темпами з листопада. Китай – найбільший у світі виробник і споживач залізної руди та сталі, тому навіть незначні коливання в його економіці можуть помітно впливати на попит.

Чому Китай скорочує виробництво металу?

У липні випуск нерафінованої сталі склав 79,66 мільйона тонн – це мінімальний показник з 2017 року. Попри сезонні коливання, це вже третє скорочення виробництва у Китаї у 2025 році.

У липні попит на арматурний прокат демонстрував сезонну слабкість. Це могло стати однією з причин більш помітного зниження обсягів виплавки сталі,

– зазначив головний аналітик з ринку залізної руди в консалтинговій компанії Horizon Insights Цзян Ментянь.

З середини червня, коли ціни на залізну руду зросли більш ніж на 10% на тлі очікувань, що Пекін буде скорочувати надлишкові промислові потужності. Однак, попри заяви влади про такі плани в сталеливарній галузі, чітких заходів поки не представлено.

Хоча очікується, що політика протидії надлишковому виробництву матиме довгостроковий вплив на чорну металургію, ефект від скорочення потужностей навряд чи буде помітний відразу,

— додав експерт.

Як зазначається, запаси залізної руди в китайських портах минулого тижня трохи збільшилися, але залишаються на мінімальному рівні з початку 2024 року.