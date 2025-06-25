Неймовірна різниця: скільки коштують найдорожчий та найдешевший метали у світі
- Найдорожчим металом у світі є каліфорній, вартість якого складає приблизно 25,6 мільйона доларів за грам.
- Найдешевшим металом є залізо, яке коштує близько 0,3-0,5 долара за кілограм, і є одним із найпоширеніших елементів у земній корі.
У повсякденному сприйнятті метал – доволі розмите поняття, зазвичай, це все, що тверде, блищить та схоже на залізо. Втім насправді різних металів і їх сплавів існує величезна кількість: до металів відносяться 94 елементи зі 127, відкритих на цей час.
Скільки коштує найдорожчий метал у світі
Найдорожчим металом у світі вважається каліфорній – вартість одного грама становить приблизно 25,6 мільйона доларів. Попри надзвичайно високу ціну, цей метал не представляє особливого інтересу для широкої публіки, пише 24 канал з посиланням на BBC.
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Каліфорній знаходить обмежене застосування у медичній сфері, проте через свою високу радіоактивність вважається надзвичайно небезпечним. Основна сфера використання цього металу – ядерна енергетика.
Примітно! Каліфорній – штучно одержуваний метал, а його астрономічна ціна пояснюється виключно надзвичайною рідкістю та складністю виробництва. Щорічно виробляється лише 30-40 мікрограмів цієї речовини.
На другому місці йде Родій – набагато практичніший метал, ніж Каліфорній. Наразі ціни на цей метал становлять приблизно 5 250 доларів за унцію (приблизно 170 тисяч доларів за кілограм).
Цікаво! Родій переважно використовується для виготовлення каталітичних нейтралізаторів для автомобілів з бензиновим двигуном. Майже 80% попиту на родій припадає на світову автомобільну промисловість.
Скільки коштує найдешевший метал у світі
Найдешевшим металом у світі є – залізо. Кілограм цього металу коштує близько 0,3-0,5 долара. Залізо є одним із найпоширеніших елементів у земній корі, тому його видобуток і виробництво є вкрай вигідними.
Цікаво! Дешевше заліза може бути вторинна металургійна сировина – брухт. Кілограм брухту в Україні оцінюється у 2-4 гривні.