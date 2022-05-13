Ціни на газ в Європі зросли через перервані поставки з Росії

Транзит газу з Росії через Україну впав в умовах війни. В результаті ціни на природний газ в Європі підскочили.

Занепокоєння додало те, що Росія точково накладає санкції, щоб шантажувати Європу газом.

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Газ дорожчає

Голландський газ, європейський еталон, виріс у четвер на 22% і встановився на рівні 106,701 євро за мегават-годину.

і встановився на рівні 106,701 євро за мегават-годину. Британський еквівалент виріс на 26%.

Чому росте ціна

Україна призупинила транспортування газу через ГВС "Сохранівка" та компресорну станцію (КС) "Новопсков", оскільки вони розташовані на окупованих територіях. Через неї здійснювалася третина транзиту через Україну – до 32,6 мільйона кубометрів газу на добу.

Україна запевнила, що виконуватиме свої транзитні зобов'язання перед Європою у повному обсязі. Наразі постачатимуть більше газу через станцію "Суджа", яка повністю контролюється Україною.

Втрата поставок в Сохранівку не є драматичною, але вона дає сигнал про те, що може статися. Це не кричить про кризу, але це тривожний дзвінок щодо того, що буде. Ймовірно, ми можемо побачити більше перебоїв у постачанні в майбутньому,

– зазначають аналітики SEB.



Транзит газу через Україну / Фото Bloomberg

Не допомагає ситуації і те, що Росія намагається шантажувати Європу. В середу країна-агресорка ввела санкції проти власника польської частини газопроводу Ямал-Європа. Тепер транзит цим газопроводом не відбуватиметься.

Росія також ввела санкції та зупинила продажі компанії Gazprom Germania GmbH та її підрозділам, які зараз перебувають під контролем німецького енергетичного регулятора.

Але в Німеччині спокійно відреагували на такі кроки Росії. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що скорочення становлять лише 3% імпорту країни і з цим без проблем справляться.

Росія відключає деякі країни

Нагадаємо, що Росія вимагає, аби їй платили за газ у рублях. І, на жаль, вже 4 європейські компанії це зробили, 20 компаній відкрили рублеві рахунки, а ще 14 компаній – у процесі.

Польщу та Болгарію, які відмовилися платити у рублях, Росія відключила від газу. Фінляндія теж готується до можливого відключення від російського газу, але з інших причин – через підготовку до вступу в НАТО.

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