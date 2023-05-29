Ціни на газ у Європі можуть впасти нижче нуля, – Bloomberg

Ціни на газ у Європі падають кілька тижнів поспіль. На сьогодні вартість блакитного палива сягнула найнижчого рівня з середини 2021 року. Проте деякі трейдери поділилися цікавим прогнозом.

Протягом багатьох років Росія використовувала ресурси, як метод шантажу в Європі. Відтак це був додатковий фактор тиску на ринку. Наприклад, у середині 2021 року держава-агресорка почала скорочувати обсяги постачання для європейських покупців.

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Актуальна ситуація на ринку газу

З початку 2023 року вартість газу зменшилася на дві третини. Для багатьох домогосподарств це стало значним полегшення. Особливо після рекордних показників на ринку, коли ціна мегават-години коштувала майже 340 євро. Актуальні дані на ринку газу такі:

Базові ф'ючерси на TFT у Нідерландах торгуються нижче позначки на рівні 25 євро за мегават-годину ;

; Таким чином, тисяча кубометрів коштує 280 доларів ;

; Це найнижча ціна з травня 2021 року;

Ці ф'ючерси дешевшають 8 тиждень поспіль ;

; Станом на понеділок, 29 травня, ф'ючерси торгувалися на рівні 24,45 євро за мегават-годину.

Серед головних факторів, які сприяють здешевшанню блакитного палива, можна виділити відносну м'яку зиму та збільшення обсягів зрідженого природного газу, який використовували для заміни російської сировини.

До того ж сховища у Європі заповнені майже на 67%. Цікаво, що за останні 5 років цей показник у середньому становив лише 50%. Ще один фактор впливу – спад економічної активності.

Для прикладу, одна із найпотужніших економік Європи – Німеччина – у першому кварталі 2023 року увійшла у фазу технічної рецесії. Економічне відновлення Китаю також не виправдовує очікувань, що впливає на ринок газу.

Чого очікують на ринку

На тлі суттєвого знецінення блакитного палива, трейдери поділилися новим прогнозом. Вони вважають, що ціни на газ цього літа можуть навіть сягнути мінусових значень. Йдеться про короткострокову перспективу.

Експерти ретельно стежать за рівнем попиту у Китаї. Зокрема, аналітики з Energy Aspects заявили, що ціни на блакитне паливо у Європі можуть впасти ще більше, якщо імпорт зрідженого природного газу з Китаю виявиться дуже слабким. За такого сценарію вони прогнозують ціну нижче 20 євро за мегават-годину.