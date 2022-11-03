В одній із найбільших інвестиційних компаній США та світу вважають, що у найближчі місяці ціни на газ у Європі можуть впасти, щонайменше, на 30%. Додають, що підставою для такого падіння цін є тимчасова перевага стосовно проблем із постачанням.

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Ціни на газ у Європі можуть суттєво впасти

Зокрема, Goldman Sachs прогнозує падіння ціни на газ на спотовому ринку TTF, до 85 євро за мегават-годину у першому кварталі 2023 року. У вівторок на торгах цей показник становив 120 євро за мегават-годину.

Нагадаємо! У вересні Зеленський провів переговори із керівництвом однієї з найбільших інвестиційних компаній у США та світі Goldman Sachs. Інвестиції в Україну стали головною темою їхньої зустрічі.

Ще в серпні 2022 року фіксували рекордні ціни на газ. Усе через неспровоковану повномасштабну війну Росії проти України та тиск на сектор енергетики у Європі, які підштовхнули ціни до вище 340 євро за мегават-годину.

Що таке TTF Це віртуальна торгова точка природного газу у Нідерландах, який забезпечує можливість проводити ф'ючерсні, фізичні та біржові операції. Спотовий ринок також називають орієнтиром цін на газ в Європі.

З того часу ситуація серйозно змінилася. Останнє зниження цін пояснюють такими факторами:

Газові сховища в Європі загалом заповнені для цьогорічного опалювального сезону;

Нижча, ніж очікували температура в осінній період, що у результаті дозволило відкласти початок активного використання сировини;

Суттєвий надлишок зрідженого газу. Наразі приблизно 60 суден чекають своєї черги на розвантаження сировини у Європі. Деякі з цих партій придбали ще влітку.

За останніми даними від Gas Infrastructure Europe, сховища у Європі заповнені на 94%. Водночас зарано говорити про завершення газової кризи. Адже попри оптимізм щодо потенційного зменшення цін на газ, що може пом'якшити кризу вартості життя, досі залишається низка викликів для європейських лідерів.

Зокрема, йдеться про забезпечення постачання у середньостроковій перспективі. Водночас очікують, що ціни на природний газ повернуться до зростання після закінчення першого кварталу 2023 року через низку факторів.