Пропозиція Європейської комісії полягає у встановлені цінової стелі на газ. Таким чином, у ЄС прагнуть створити інструмент для обмеження різких стрибків цін на сировину.

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У ЄС хочуть встановити цінову стелю для газу

Європейська комісія запропонувала механізм для корекції на ринку з метою захисту підприємств та домогосподарств від стрибків цін на газ у ЄС. Це доповнення до заходів, які покликані скоротити попит на газ і забезпечити надійне постачання через диверсифікацію цього процесу.

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Відтак Єврокомісія представила пропозицію щодо встановлення верхньої цінової межі на газові контракти на місяць вперед місячного газові на біржі TTF, яку часто використовують орієнтиром цін на газ в ЄС, на рівні 275 євро за мегават-годину. По ідеї цей механізм має починати діяти автоматично за двох умов:

якщо базова гуртова ціна на газ буде триматися на рівні понад 275 євро за мегават-годину протягом двох тижнів;

якщо розрив між цінами на природний газ і зрідженого природного газу перевищуватиме 58 євро протягом 10 торгових днів.

Як тільки встановлять цінову стелю на газ, то офіційний Брюссель почне вимагати від держав-членів ЄС подавати звіт Європейській комісії щодо своїх зусиль для зменшення обсягів споживання електроенергії, інформує Financial Times.

Комісарка ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон додала, що цей механізм – інструмент, який можна буде використовувати при потребі та доповнювати більш структурні кроки для контролю за цінами.