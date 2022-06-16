Ціни на газ та сировину на піку: які фактори можуть зламати траєкторію зростання цін 

Ціни на газ та нафту мають суттєве значення для світових ринків та загальної економічної ситуації. Зокрема, інфляції. Протягом останніх місяців на глобальному рівні фіксують стрімке подорожчання енергоносіїв. Як на це можуть вплинути центробанки – читайте далі.

Майже кожного дня з'являється інформація про пропозицію нафти та природного газу залишаться на недостатньому рівні, а ціни на ці види сировини зростуть. Інвесторам також не варто забувати про іншу сторону медалі: агресивне посилення монетарної політики може становити нову загрозу для попиту.

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Що відбувається з пропозицією

В останньому звіті Міжнародного енергетичного агентства щодо нафти йдеться про те, що економічне зростання, переважно на ринках, які розвиваються, призведе до дефіциту нафти на ринку в розмірі 500 тисяч барелів нафти на добу у 2023 році.

Минулого року відновлення попиту на паливо випереджало повільне зростання обсягів виробництва. Швидких способів виробляти більше просто не існує. Роками країни скорочували буріння:

у США, щоб збільшити прибутки,

в Європі – щоб почати процес декарбонізації.

Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, які є ключовими учасниками ОПЕК, могли б постачати більше нафти на ринок, однак вони не ризикують йти на рішучі кроки. За даними Міжнародного енергетичного агентства, виробники нафти за межами ОПЕК будуть збільшувати пропозицію приблизно на 2 мільйони барелів на день у 2022 році. Наступного року цей показник буде приблизно таким же.

Крім того, загальні обсяги постачання нафти від ОПЕК+, включаючи союзників, може стрімко впасти частково через зменшення обсягів експорту з Росії. Для збільшення пропозиції на глобальному рівні зрідженого природного газу потрібні нові потужності для процесу зрідження сировини. Усі ці фактори грають "на користь" постійному дефіциту на ринку, що призводить, в тому числі до зростання цін.

Фактор центробанків

Проте ситуація може різко змінитися, якщо центральні банки перестараються із прагнення взяти під контроль інфляцію, яка є ще одним викликом для світу.

Високі ціни звичайно збільшують дохід виробників, але водночас тиснуть на громадян та створюють інфляцію, від якої удар переходить на центральні банки. Нагадаємо, що у США та Великій Британії підняли базові ставки.

Вони рішуче налаштовані проти перманентної тенденції зростання цін. Загалом центральні банки мають приділяти багато уваги саме контролю за так званою базовою інфляцією. Цей показник виключає продукти та пальне.

Що таке базова інфляція Це довгострокова тенденція рівня цін. У рамках вимірювання варто виключити тимчасові зміни цін. Один зі способів досягти цього – не враховувати предмети, вартість яких часто змінюється. Наприклад, продукти та енергія.

До того ж з врахуванням високого рівня боргу у світі, агресивні дії можуть спровокувати рецесію. Якщо у результаті це достатньо підірве попит на нафту та газ, то може зупинити ралі. Вартість двох найпопулярніших марок нафти у світ, згідно з даними Bloomberg, на момент створення цього матеріалу:

WTI – 117 доларів за барель;

за барель; Brent – 119,22 долара за барель.

Альтернативні варіанти

Це ще не все. Для попиту на традиційну сировину є ще кілька загроз. Високі ціни на пальне також можуть спровокувати зростання популярності альтернативних джерел енергії або скорочення обсягів споживання газу та нафти.

Зокрема, через високі ціни у Європі були вимушені закритися, тоді як інші переходять на альтернативні джерела або інвестують в енергоощадне обладнання. Цей перехід може мати ще один надважливий наслідок – енергетична безпека для імпортерів газу та нафти. Це стало особливо актуальним після повномасштабного вторгнення Росії в України.

Також дорогезна пального збільшує попит на електромобілі. Встановлення високоефективних вікон, ізоляція будинків, а також сучасні системи опалення й охолодження окупаються швидше. Кожен з цих по суті незначних кроків лише зменшує попит, але у сумі вони можуть призвести до великих цифр.

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