Німеччина оголосила про завершення кризи у критично важливому секторі

Влада Німеччини заявила, що ситуація на енергетичному ринку стабілізувалася. Мовляв, ціни повернулися до рівня, який фіксували у лютому 2022 року.

19 березня віцеканцлер і міністр економіки ФРН Роберт Габек був присутній на міжнародній конференції Berlin Energy Transition Dialogue. Захід був присвячений глобальному енергетичному переходу.

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Німеччина оголосила про завершення енергетичної кризи

Німецький чиновник під час виступу оголосив, що країна впоралася з енергетичною кризою. Габек також наголосив, що "енергопостачання з усіх боків забезпечено".

За словами міністра, підземні сховища газу у Німеччині на сьогодні добре заповнені. Ба більше, ціни на газ повернулися до рівня, який був ще до початку повномасштабної війни Росії проти України. Зокрема, у березні 2024 року, вартість блакитного палива коливається у діапазоні 25 – 27 євро за мегават-годину або менше ніж 300 доларів за тисячу кубометрів.

Порівняно із піковими значеннями ціни на ринку до кінця другої зими без газу з Росії впали у понад десять разів.

Крім того, ціни на бензин та дизель у Німеччині також майже повернулися до ситуації, яка на ринку до початку війни Росії проти України. Загалом з урахуванням усіх даних уряд Німеччини має досить підстав, щоб говорити про завершення енергетичної кризи. Тобто у країні більше немає загрози виникнення ні дефіциту палива, ні захмарних цін на нього.

Габек водночас повідомив, що Німеччина все ще імпортує 90% викопних енергоносіїв, проте у сучасних реаліях придбання їх перебуває на надійній основі.

В ексклюзивному інтерв'ю дляАндрій Коболєв розповів про зміни на енергетичному ринку Європи, наслідки агресії Росії проти України та санкції проти Москви.

Варто нагадати, що Німеччина була одним із головних партнерів Росії на енергетичному ринку до початку повномасштабної агресії проти України. Європейська країна імпортувала 55% російського природного газу, понад 50% кам'яного вугілля та близько 35% нафти. За останні роки ситуація кардинально змінилася. Експорт енергоресурсів з Росії до Німеччини фактично зведений до нуля.