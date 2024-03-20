Германия объявила о завершении кризиса в критически важном секторе

Власти Германии заявили, что ситуация на энергетическом рынке стабилизировалась. Мол, цены вернулись к уровню, который фиксировали в феврале 2022 года.

19 марта вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек присутствовал на международной конференции Berlin Energy Transition Dialogue. Мероприятие было посвящено глобальному энергетическому переходу.

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Германия объявила о завершении энергетического кризиса

Немецкий чиновник во время выступления объявил, что страна справилась с энергетическим кризисом. Хабек также отметил, что "энергоснабжение со всех сторон обеспечено".

По словам министра, подземные хранилища газа в Германии на сегодня хорошо заполнены. Более того, цены на газ вернулись к уровню, который был еще до начала полномасштабной войны России против Украины. В частности, в марте 2024 года, стоимость голубого топлива колеблется в диапазоне 25 – 27 евро за мегаватт-час или менее чем 300 долларов за тысячу кубометров.

По сравнению с пиковыми значениями цены на рынке к концу второй зимы без газа из России упали более чем в десять раз.

Кроме того, цены на бензин и дизель в Германии также почти вернулись к ситуации, которая на рынке до начала войны России против Украины. В целом с учетом всех данных правительство Германии имеет достаточно оснований, чтобы говорить о завершении энергетического кризиса. То есть в стране больше нет угрозы возникновения ни дефицита топлива, ни заоблачных цен на него.

Хабек одновременно сообщил, что Германия все еще импортирует 90% ископаемых энергоносителей, однако в современных реалиях приобретение их находится на надежной основе.

В эксклюзивном интервью дляАндрей Коболев рассказал об изменениях на энергетическом рынке Европы, последствиях агрессии России против Украины и санкциях против Москвы.

Стоит напомнить, что Германия была одним из главных партнеров России на энергетическом рынке до начала полномасштабной агрессии против Украины. Европейская страна импортировала 55% российского природного газа, более 50% каменного угля и около 35% нефти. За последние годы ситуация кардинально изменилась. Экспорт энергоресурсов из России в Германию фактически сведен к нулю.