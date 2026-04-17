МВФ закликав ЄС не компенсувати зростання цін на енергоносії для споживачів

Міжнародний валютний фонд закликав європейські уряди надмірно не захищати бізнес і споживачів від подорожчання енергії. Адже це негативно впливає на ситуацію на ринку.

Чому ЄС не має обмежувати зростання цін на енергоносії?

На думку МВФ, якщо ЄС надмірно компенсуватиме зростання цін на енергоносії, це призведе до значних фінансових втрат, повідомляє Reuters.

Зауважимо, Європа надзвичайно залежна від імпорту нафти та газу. Саме тому на неї відчутно вплинула ситуація на Близькому Сході. Зокрема, європейські країни відчули наслідки перекриття Ормузької протоки. Адже блокування цього шляху призвело до зростання цін на енергоносії.

Як відомо, Європейська комісія зараз має намір дозволити країнам витрачати більше державних коштів на підтримку підприємств. Йдеться саме про оплату рахунків, у тому числі за – паливо, повідомляє Reuters.

Важливо! Таким чином європейський уряд прагне компенсувати шок, яки виник внаслідок зростання цін на енергоносії.

Урядам рекомендують з особливою обережністю підходити до вибору домогосподарств, що потребують допомоги. Адже широкі втручання найбільше вигідні саме підприємствам з вищим рівнем доходу (вони споживають більше енергії). Тому, на думку МВФ, найкраще допомагати найменш захищеним домогосподарствам.

Альфред Каммер Голова Європейського департаменту МВФ Під час енергетичного шоку, спричиненого Росією, середні бюджетні витрати в Європі становили близько 2,5 % ВВП. Приблизно 70 – 80 % цих заходів не мали цільового спрямування. Якби допомога була спрямована на 40 % найбідніших домогосподарств, це коштувало б лише близько 0,9 % ВВП.

До чого ще МВФ заклика ЄС в питанні компенсації зростання цін на енергоносії?