МВФ призвал ЕС не компенсировать рост цен на энергоносители для потребителей

Международный валютный фонд призвал европейские правительства чрезмерно не защищать бизнес и потребителей от удорожания энергии. Ведь это негативно влияет на ситуацию на рынке.

Почему ЕС не должен ограничивать рост цен на энергоносители?

По мнению МВФ, если ЕС будет чрезмерно компенсировать рост цен на энергоносители, это приведет к значительным финансовым потерям, сообщает Reuters.

Заметим, Европа чрезвычайно зависима от импорта нефти и газа. Именно поэтому на нее ощутимо повлияла ситуация на Ближнем Востоке. В частности, европейские страны почувствовали последствия перекрытия Ормузского пролива. Ведь блокирование этого пути привело к росту цен на энергоносители.

Как известно, Европейская комиссия сейчас намерена позволить странам тратить больше государственных средств на поддержку предприятий. Речь идет именно об оплате счетов, в том числе за – топливо, сообщает Reuters.

Важно! Таким образом европейское правительство стремится компенсировать шок, возникший в результате роста цен на энергоносители.

Правительствам рекомендуют с особой осторожностью подходить к выбору домохозяйств, нуждающихся в помощи. Ведь широкие вмешательства больше всего выгодны именно предприятиям с высоким уровнем дохода (они потребляют больше энергии). Поэтому, по мнению МВФ, лучше всего помогать наименее защищенным домохозяйствам.

Альфред Каммер Глава Европейского департамента МВФ Во время энергетического шока, вызванного Россией, средние бюджетные расходы в Европе составляли около 2,5 % ВВП. Примерно 70 – 80 % этих мероприятий не имели целевого направления. Если бы помощь была направлена на 40 % беднейших домохозяйств, это стоило бы лишь около 0,9 % ВВП.

