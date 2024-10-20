Ціни на золото та срібло злетіли до нових максимумів, а мідь відновилася після спаду

Дорогоцінні метали, які є важливим видом активів у світі фінансів, знову суттєво подорожчали за тиждень. На ринок впливали фактори з США, Близького Сходу та Китаю.

Як змінилася ціна золота, срібла та міді за останній тиждень

Золото завершило тиждень (18 жовтня) з ціною на рівні 2710 доларів за унцію. Дорогоцінний метал досягнув нового історичного максимуму на ринку. Ціни на золото зростають завдяки глобальному попиту на дорогоцінний метал, який вважають активом-гаванню, та очікувань щодо подальшого зниження процентних ставок світовими центробанками, інформує Trading Economics.

Варте уваги Камала Гарріс рекордними темпами збирає гроші на свою кампанію: про яку суму йдеться

Крім того, золото отримало підтримку від зростання напруги на Близькому Сході. Йдеться про ліквідацію Ізраїлем лідера ХАМАСу. Ще один фактор впливу – це те, що інвестори відійшли від більш ризикованих активів через жорсткі фіскальні заходи в Китаї у зв'язку з кризою нерухомості, яка триває, а також невизначеністю навколо президентських виборів у США.

Під час торгів 18 жовтня 2024 року вартість срібла зупинилася на рівні 33,71 долара за унцію, згідно з даними Markets Insider. Дорогоцінний метал подорожчав на понад 6%. Срібло подорожчало до пікового рівня за 12 років. На срібло впливали ті ж фактори, що й на золото.

Мідь також завершила тиждень зі зростанням. Метал подорожчав до 4,33 долара за фунт (0,45 кілограма). До цього мідь впала в ціні до мінімуму за майже 4 тижні. Ціни виросли на тлі кращих, ніж очікували економічних даних з Китаю, який є головним споживачем цього металу, оскільки це сприяло покращенню ринкових настроїв. Водночас тонна міді на кінець тижня коштувала 9625,5 долара, інформує LME.

Як змінилася вартість металів за 5 днів, згідно з даними MarketWatch