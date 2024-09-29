Китай та США спровокували суттєве зростання цін на топ-3 дорогоцінних метали у світі

Дорогоцінні метали продовжують зростати в ціні. Золото, срібло та мідь отримали підтримку на ринку від двох найпотужніших економік світу – США та Китаю.

Як змінилася ціна золота, срібла та міді за тиждень

На кінець тижня, який завершився 27 вересня, золото коштувало 2648 долари за унцію. На попередній торговій сесії дорогоцінний метал зафіксував новий історичний максимум. Йдеться про ціну на рівні 2672 доларів за унцію. Золото дорожчає завдяки рішенню Федеральної резервної системи США про зниження ставок та запровадженню економічних стимулів в Китаї, інформує Trading Economics.

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Торги 27 вересня 2024 року срібло завершило з ціною на рівні 31,65 долара за унцію, згідно з даними Markets Insider. Ба більше, за день металу вартість металу злетіла до пікового рівня за 12 років. Водночас поточні цінові рівні срібла все ще далеко від історичного рекорду, який зафіксували у 2011 році.

За останній тиждень мідь подорожчала приблизно на 7% до 4,6 долара за фунт (0,45 кілограма). Метал зріс в ціні на тлі новин про запровадження економічних стимулів у Китаї, який є другою економікою світу. Зокрема, очікують, що попит на мідь зросте. Варто додати, що саме Китаї є найбільшим споживачем металу у світі. Водночас тонна міді на кінець тижня коштувала 9982,50 долара, повідомляє LME.

Як змінилася вартість металів за 5 днів, згідно з даними MarketWatch