"Король всіх каменів" на шляху до цінового буму: експерти назвали головні причини

Експерти очікують, що один із найвідоміших видів дорогоцінного каміння може значно подорожчати на тлі комбінації факторів на ринку. Особливо на це звертають увагу після досить "прохолодних" продажів у 2023 році.

Зазначають, що галузь поступово оговтується після пандемії коронавірусу. Зокрема, деякі аналітики очікують, що за наступний рік вартість діамантів зросте аж на 10%.

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Діаманти готуються до нового цінового стрибка

Експерти виділили фактори, які сприяють зростанню цін на діаманти. Серед них:

Зростання попиту;

Скорочення пропозиції;

Хвиля пар, які планують одружитися у наступні роки.

Наразі ювеліри з нетерпінням чекають на жвавий сезон заручин. Особливо після досить млявих продажів за рік. Ціни на усі категорії діамантів впали приблизно на 30% у 2023 році.

Вартість діамантів почала зростати в останні кілька місяців. Зокрема, генеральний директор компанії Diamond Standard заявив, що очікує на "ще кращі дні для торгівлі діамантами". Він також прогнозує зростання цін на дорогоцінне каміння ще на 5% – 10% у 2024 році.

Крім того, у наступні 20 років це зростання може пришвидшитися, від чого можуть виграти інвесторів в алмази. Ось у Diamond Standard вважають, що ціни на дорогоцінне каміння злетять до небес протягом наступних кількох десятиліть, хоча конкретних цифр у прогнозах не вказують.