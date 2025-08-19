Ринок металобрухту в Україні реагує на зміни економіки, тому ціни постійно оновлюються. Останнім часом чорний та кольоровий метал дорожчають.

Що відбувається у металургійному секторі України?

Ринок сталі України в першому півріччі 2025 року розвивався різнонаправлено. Виробництво більшості видів продукції скоротилося, експорт сповільнився, тоді як внутрішнє споживання та імпорт збільшилися, пише 24 Канал з посиланням на GMK Center.

За січень-червень металурги виплавили 3,67 мільйона тонн чавуну, що на 5,8% більше, ніж роком раніше. Виробництво сталі знизилося на 4,9% – до 3,68 мільйона тонн, а прокату – на 2,2%, до 3,07 мільйона тон.

Примітно! Виробництво сталі впало на 10,9% в річному порівнянні, але збільшилося на 12,5% квартал до кварталу – до 1,95 мільйона тонн.

Внутрішнє споживання сталі (напівфабрикати та прокат) збільшилося на 13% – до 1,94 мільйона тонн. Імпорт досяг 716,7 тисячі тонн, це на 29,6% більше ніж торік.

Цікаво! Головними експортними ринками стали країни ЄС (83,1%), інші європейські держави (7,5%) і СНД (6,7%). В імпорті лідирують інші європейські країни (57,4%), за ними йдуть ЄС (23,3%) і Азія (18,7%).

Експорт металопродукції скоротився на 6,5% – до 1,85 мільйона тон. Основне падіння припало на напівфабрикати (-36,4%), тоді як постачання довгого прокату зросли на 60,3%, а плоского – на 3,8%.

Як значаться, на галузь тиснуть як внутрішні, так і зовнішні фактори:

війна обмежує логістику, збільшує витрати та знижує конкурентоспроможність;

низка заводів стикається з перебоями через енергетичні проблеми або близькість до фронту;

європейські клієнти обережніше укладають контракти, а азіатські постачальники посилюють конкуренцію;

протекціонізм ЄС та нові мита;

обмежений доступ до фінансування також стримує розвиток: міжнародні інвестори уникають вкладень, а державна підтримка практично відсутня.

Проте галузь демонструє стійкість: компанії продовжують модернізацію, освоюють продукцію з високою доданою вартістю і впроваджують енергозберігаючі рішення.

Зниження випуску сталі на 4,9% у першому півріччі при прогнозованому річному падінні на 9% відображає скоріше адаптацію, ніж деградацію виробництва.

Які ціни на металобрухт чорних і кольорових металів в Україні у серпні?

Вартість металобрухту в Україні залежить від низки факторів. Насамперед враховується тип металу: чорний чи кольоровий, його стан та рівень чистоти. Чим менше сторонніх домішок, тим вища ціна.

Важливо! За великі партії металобрухту пункти приймання можуть надати більш вигідні умови.

Слід пам'ятати, що ціни в різних пунктах приймання можуть суттєво відрізнятися навіть у межах одного міста. Загалом, ринок металобрухту залишається досить динамічним, і остаточну вартість краще уточнювати безпосередньо перед здачею.

Середні ціни на брухт в Україні: