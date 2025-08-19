Рынок металлолома в Украине реагирует на изменения экономики, поэтому цены постоянно обновляются. В последнее время черный и цветной металл дорожают.

Что происходит в металлургическом секторе Украины?

Рынок стали Украины в первом полугодии 2025 года развивался разнонаправленно. Производство большинства видов продукции сократилось, экспорт замедлился, тогда как внутреннее потребление и импорт увеличились, пишет 24 Канал со ссылкой на GMK Center.

За январь-июнь металлурги выплавили 3,67 миллиона тонн чугуна, что на 5,8% больше, чем годом ранее. Производство стали снизилось на 4,9% – до 3,68 миллиона тонн, а проката – на 2,2%, до 3,07 миллиона тонн.

Примечательно! Производство стали упало на 10,9% в годовом сравнении, но увеличилось на 12,5% квартал к кварталу – до 1,95 миллиона тонн.

Внутреннее потребление стали (полуфабрикаты и прокат) увеличилось на 13% – до 1,94 миллиона тонн. Импорт достиг 716,7 тысячи тонн, это на 29,6% больше чем в прошлом году.

Интересно! Главными экспортными рынками стали страны ЕС (83,1%), другие европейские государства (7,5%) и СНГ (6,7%). В импорте лидируют другие европейские страны (57,4%), за ними следуют ЕС (23,3%) и Азия (18,7%).

Экспорт металлопродукции сократился на 6,5% – до 1,85 миллиона тонн. Основное падение пришлось на полуфабрикаты (-36,4%), тогда как поставки длинного проката выросли на 60,3%, а плоского – на 3,8%.

Как значатся, на отрасль давят как внутренние, так и внешние факторы:

война ограничивает логистику, увеличивает затраты и снижает конкурентоспособность;

ряд заводов сталкивается с перебоями из-за энергетических проблем или близости к фронту;

европейские клиенты осторожнее заключают контракты, а азиатские поставщики усиливают конкуренцию;

протекционизм ЕС и новые пошлины;

ограниченный доступ к финансированию также сдерживает развитие: международные инвесторы избегают вложений, а государственная поддержка практически отсутствует.

Однако отрасль демонстрирует устойчивость: компании продолжают модернизацию, осваивают продукцию с высокой добавленной стоимостью и внедряют энергосберегающие решения.

Снижение выпуска стали на 4,9% в первом полугодии при прогнозируемом годовом падении на 9% отражает скорее адаптацию, чем деградацию производства.

Какие цены на металлолом черных и цветных металлов в Украине в августе?

Стоимость металлолома в Украине зависит от ряда факторов. Прежде всего учитывается тип металла: черный или цветной, его состояние и уровень чистоты. Чем меньше посторонних примесей, тем выше цена.

Важно!!! За большие партии металлолома пункты приема могут предоставить более выгодные условия.

Следует помнить, что цены в разных пунктах приема могут существенно отличаться даже в пределах одного города. В общем, рынок металлолома остается достаточно динамичным, и окончательную стоимость лучше уточнять непосредственно перед сдачей.

Средние цены на лом в Украине: