Яка ціна ювелірних виробів з золота в ломі?

Вартість лому залежить від проби, повідомляє НБУ.

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Проба вказує на частку золота у сплаві. Чим вона більша, тим вища концентрація чистого металу.

4 червня, регулятор встановив такі розцінки:

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виріб, що має 333 пробу, наразі має ціну за грам – 2 076,67 гривні;

для виробу, який має 375 пробу, ціна – 2 338,59 гривні за грам;

500 пробу – 3 118,12 гривні за грам;

583 пробу – 3 635,73 гривні за грам;

585 пробу – 3 648,20 гривні за грам;

750 пробу – 4 677,18 гривні за грам;

900 пробу – 5 612,62 гривні за грам;

999 пробу – 6 230 гривні за грам.

Як змінилась вартість банківського золота?

Ціна банківського золота залежить, зокрема, від чистоти. 4 червня цей метал найвищої якості коштує – 6 299,23 гривні за грам, повідомляє НБУ.

Для інших категорій банківського золота встановлено такі розцінки:

золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості, коштує – 6 280,33 гривні за грам;

метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 6 236,24 гривні за грам.

Яка ціна золота на світовому ринку?