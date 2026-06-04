Яка ціна ювелірних виробів з золота в ломі?
Вартість лому залежить від проби, повідомляє НБУ.
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Проба вказує на частку золота у сплаві. Чим вона більша, тим вища концентрація чистого металу.
4 червня, регулятор встановив такі розцінки:Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- виріб, що має 333 пробу, наразі має ціну за грам – 2 076,67 гривні;
- для виробу, який має 375 пробу, ціна – 2 338,59 гривні за грам;
- 500 пробу – 3 118,12 гривні за грам;
- 583 пробу – 3 635,73 гривні за грам;
- 585 пробу – 3 648,20 гривні за грам;
- 750 пробу – 4 677,18 гривні за грам;
- 900 пробу – 5 612,62 гривні за грам;
- 999 пробу – 6 230 гривні за грам.
Як змінилась вартість банківського золота?
Ціна банківського золота залежить, зокрема, від чистоти. 4 червня цей метал найвищої якості коштує – 6 299,23 гривні за грам, повідомляє НБУ.
Для інших категорій банківського золота встановлено такі розцінки:
- золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості, коштує – 6 280,33 гривні за грам;
- метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 6 236,24 гривні за грам.
Яка ціна золота на світовому ринку?
4 червня золото подорожчало. Цей метал зріс в ціні на 1,7%. Тепер він коштує – 4 506,19 долара за унцію.
Такому зростанню золота сприяло те, що посилились надії на укладання миру на Близькому Сході. До того ж впав долар.