Трейдери оцінюють у 96% ймовірність зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у листопаді.

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Ситуація на ринку дорогоцінних металів

Так, станом на 18:33 за київським часом спотова ціна на золото зросла майже на 0,5% – до 2673,77 долара за унцію, наблизившись до рекордного максимуму в 2685,42 долара, досягнутого 26 вересня. Ф’ючерси на золото в США зросли на 0,4% до 2690,5 доларів.

Віцепрезидент і старший стратег з металів Zaner Metals Пітер А. Грант каже, що є ймовірність, що золото може зрости до 3000 доларів у 1 кварталі 2025 року.

Значним фактором для цін на золото є пом'якшення грошово-кредитної політики США, яке створює основу для інвестиційного попиту,

– сказала Соні Кумарі, стратег із сировинних товарів ANZ.

Окрім цього, невизначеність навколо виборів у США та геополітична напруженість також підтримуватимуть ціну на золото в майбутньому.

Спотове золото готове піднятися до максимуму 26 вересня на рівні 2685 доларів, оскільки воно пробило опір на рівні 2666 доларів, за даними технічного аналітика Reuters Ван Тао.

Інвестори очікують даних із роздрібних продажів у США, промислового виробництва та щотижневих заявок на допомогу по безробіттю, які вийдуть у четвер, для отримання нових сигналів про перспективи пом'якшення грошово-кредитної політики ФРС.