США спровокували важливі зміни для золота

Золото фіксує втрати на ринку на тлі новин з першої економіки світу – США. На ринок впливають очікування щодо монетарної політики американського центрального банку в 2025 році.

Ціни на золото на сьогодні

Золото знецінюється на тлі новин про Федеральну резервну систему США. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Очікують, що у 2025 році американський центральний банк буде обережніше підходити до зниження процентних ставок. Цю думку посилили останні коментарі представників регулятора. Нагадаємо, що Федеральний резерв почав цикл зниження пом'якшення монетарної політики у вересні 2024 року.

На цьому тлі ціна золота знизилася до 2 640 доларів за унцію. На момент створення цього матеріалу, на спотовому ринку дорогоцінний метал торгується на рівні 2633,44 долара за унцію, за даними Всесвітньої золотої ради.

Паралельно ф'ючерси на золото торгуються на рівні 2644,70 долара за унцію, згідно з MarketWatch. У річному розрахунку дорогоцінний метал подорожчав на понад 30%.