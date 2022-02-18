Ціна золота злетіла до 8-місячного піку: до чого тут Україна

Вартість золота досягла багатомісячного максимуму. Які фактори впливають на дорогоцінний метал і до чого тут Україна – читайте далі.

Вартість золота злетіла до 8-місячного піку, адже інвестори знову почали шукати безпечну гавань на фоні занепокоєння щодо економіки та нової хвилі напруги навколо України.

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Ціна з олота злетіла до максимуму з 2021 року

Аналітики вважають, що золото має неабиякий потенціал росту, вказавши 1903 – 1923 долари у якості критичного діапазону опору. Головний стратег по ринках з компанії Blue Line Futures додав, що зараз на золото можна дивитися з різних кутів – від геополітичного до способу захисту від інфляції. За його словами, біткойн та акції розпродають, й інвестори шукають актив, де можна залишити свої гроші.

Рівні, які ми повинні шукати, — це 1903 долари, що є найвищим показником з минулого року, і 1923 долари. Ця зона у 20 доларів є критичною. Мені потрібний технічний прорив вище 1923 доларів. Якщо це станеться, важливий поріг відкриє потенціал росту,

– сказав стратег DailyFX Майкл Бутрос.

Наразі неабияк впливає на золото геополітична напруженість у світі. Це сприяє зростанню попиту на дорогоцінний метал. А невизначеність інформації, яку інвестори отримують щодо подій в Україні, посилює настрої учасників ринку щодо відмови від ризику. Майкл Бутрос також додав, що фундаментальні показники для золота наразі залишається на досить солідному рівні:

інфляція набирає оберти,

очікування підняття процентних ставок,

складна геополітична ситуація, зокрема ситуація в Україні наближається до повороту до передбачуваного насильства. Це лякає ринки.

Президент США Джозеф Байден заявив, що є всі ознаки того, що Росія планує напасти на Україну. Зокрема, Росія може використати "операцію під чужим прапором", щоб "виправдати" своє вторгнення.

В умовах загрози зі сторони Росії Збройні Сили України готові стати на захист рідної землі будь-якої миті. Міжнародні партнери підтримують нашу країну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в армію!

17 лютого ціна золота злетіла до максимуму з середини червня, подорожчавши майже на 30 доларів за день до 1900 доларів за унцію. Крім того, вартість квітневих ф'ючерсів на золото Comex в той день коливалася на рівні 1901,40 долара, що на 1,60% більше за день. На момент створення цього матеріалу вартість дорогоцінного металу становить 1902 долари за унцію, згідно з Nasdaq.