Цена золота взлетела до 8-месячного пика: при чем здесь Украина

Стоимость золота достигла многомесячного максимума. Какие факторы влияют на драгоценный металл и при чем здесь Украина – читайте дальше.

Стоимость золота взлетела до 8-месячного пика , ведь инвесторы снова начали искать безопасную гавань на фоне беспокойства по поводу экономики и новой волны напряжения вокруг Украины.

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Цена з олота взлетела до максимума с 2021 года

Аналитики считают, что золото имеет большой потенциал роста, указав 1903 – 1923 доллара в качестве критического диапазона сопротивления. Главный стратег по рынкам из компании Blue Line Futures добавил, что сейчас на золото можно смотреть с разных углов – от геополитического до способа защиты от инфляции. По его словам, биткоин и акции распродают и инвесторы ищут актив, где можно оставить свои деньги.

Уровни, которые мы должны искать, – это 1903 доллара, что является самым высоким показателем с прошлого года, и 1923 доллара. Эта зона в 20 долларов критическая. Мне нужен технический прорыв свыше 1923 долларов. Если это произойдет, важный порог откроет потенциал роста,

– сказал стратег DailyFX Майкл Бутрос.

Пока сильно влияет на золото геополитическая напряженность в мире. Это способствует росту спроса на драгоценный металл. А неопределенность информации, которую инвесторы получают вокруг происходящего в Украине, усиливает настроения участников рынка по отказу от риска. Майкл Бутрос также добавил, что фундаментальные показатели для золота остаются на достаточно солидном уровне:

инфляция набирает обороты,

ожидание поднятия процентных ставок,

сложная геополитическая ситуация, в частности, ситуация в Украине приближается к повороту к предполагаемому насилию. Это пугает рынки.

Президент США Джозеф Байден заявил, что есть все признаки того, что Россия намерена напасть на Украину. В частности, Россия может использовать "сделку под чужим флагом", чтобы "оправдать" свое вторжение.

В условиях угрозы со стороны России Вооруженные Силы Украины готовы стать на защиту родной земли в любой момент. Международные партнеры поддерживают нашу страну и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в армию!

17 февраля цена золота взлетела до максимума с середины июня, подорожав почти на 30 долларов в день до 1900 долларов за унцию. Кроме того, стоимость апрельских фьючерсов на золото Comex в тот день колебалась на уровне 1901,40 доллара, что на 1,60% больше за день. На момент создания этого материала стоимость драгоценного металла составляет 1902 доллара за унцию, согласно Nasdaq.