Подорожчав на понад 1000 доларів за місяць: ціна на цей метал росте майже щодня

Золото встановило новий рекорд. Цей метал майже сягнув 5 600 доларів за унцію. Такому здорожчанню сприяло те, що інвестори продовжують шукати безпечні гавані для своїх активів.

Як росте ціна на золото сьогодні?

Спотова вартість золота зросла на 2,7%. Цей метал піднявся до 5 546,29 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Читайте також Українці можуть отримати майже 11 тисяч гривень: хто має право подати заявку

Важливо! Максимум вартості золота також було встановлено під час сьогоднішньої сесії. Він склав – 5 594,82 долара за унцію.

Через які ще причини росте ціна на золото:

геополітична невизначеність;

економічні негаразди;

ослаблення долара;

попит на золото з боку Центробанків;

зростання побоювань, щодо незалежності ФРС.

Інвестори стурбовані незалежністю Федеральної резервної системи США на тлі кримінального розслідування адміністрації Трампа щодо голови Джерома Павелла, спроб звільнити голову ФРС Лізу Кук та майбутнього висунення кандидата на заміну Павелла у травні,

– вказує видання.

Зауважимо, що на ціну золота відчутно впливає політика Трампа. Його дії привели до того, що торговельна система розпадається на регіональні блоки.

Вперше позначку 5 000 доларів золото подолало ще в понеділок, повідомляє Reuters. Загалом за тиждень цей метал зріс на 10%.

Динаміка зростання ціни золота виглядає так:

у 2025 році золото зросло в ціні на приблизно – 64%;

а за січень 2026 року – на 27%.

Цікаво! Здорожчало і срібло. Воно сягнуло 120 доларів за унцію.

Які ще фактори стали вирішальними для ринку золота?