Золото подорожчало, але воно все ще перебуває на шляху до другого місячного падіння поспіль

Сьогодні золото подорожчало на понад 2%. Це сталося, зокрема, на тлі того, що долар дещо впав. Також важливу роль відіграло здешевшання нафти.

Що впливає на вартість золота зараз?

Ціна на золото знижується другий місяць поспіль. Адже побоювання відносно зростання рівня інфляції лише посилюються, повідомляє Reuters.

Зауважте! Інфляція посилюється саме на тлі війни на Близькому Сході.

Спотова вартість золота потягом сьогоднішньої сесії впала на 2,2%. Ціна цього металу за унцію сягнула – 4 639,26 долара.

А от ф'ючерси на золото в США зросли на 2%. Унція тепер коштує – 4 652,30 долара.

Невелике послаблення прискорення зростання цін на енергоносії та падіння долара на тлі сигналів японських чиновників про (валютне) втручання, сьогодні вигідно для ринку золота,

– вказує директор з торгівлі металами в High Ridge Futures Девід Мегер.

Потрібно розуміти, що падіння долара робить золото доступнішим для власників інших валют. Окрім цього, значний вплив на вартість цього металу мало рішення ФРС.

Нагадаємо, у середу Федеральна резервна система вирішила зберегти ставки без змін. Водночас було висловлено стурбованість щодо інфляції, повідомляє Reuters.

Зауважимо, високі процентні ставки знижують привабливість золота. Але вони сприяють зниженню рівня інфляції.

Аналітики Citi заявили, що тиск продавців на золото може залишатися сильним найближчим часом через невизначеність на Близькому Сході, але очікують, що метал зрештою поверне собі привабливість як безпечний актив,

– йдеться у повідомленні.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали в останній день квітня 2026?