Золото "полетіло" вгору: ціна цього металу стрімко збільшується
- Ціна золота зросла на 0,1%, досягнувши 4 141,49 долара за унцію.
- Імовірність зниження ставки ФРС складає 81%, що вплинуло на підвищення цін на золото.
Золото останнім часом лише дешевшало, або ж, демонструвало незначне зростання. Проте сьогодні вартість цього металу відчутно змінилась.
Як зросла вартість золота в кінці листопада?
Сьогодні золото подорожчало до найвищого рівня за більш як тиждень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
За сьогоднішню сесію ціна золота зросла на 0,1%. Вона сягнула – 4 141,49 долара за унцію.
Цікаво! А от у понеділок вартість золота зросла на 1,8%.
Ціна на золото в першу чергу залежить від очікувань зниження ставки. Протягом останніх двох тижнів, і оскільки очікування стрімко зросли, це призвело до відновлення цін на золото в короткостроковій перспективі,
– наголосив старший ринковий аналітик OANDA Кельвін Вонг.
Зараз імовірність зниження ставки ФРС у наступному місяці складає 81%. Для порівняння, ще на минулому тижні це значення було – 40%.
Зауважимо, що аналітики передбачають зниження ставки на 25 базисних пунктів у грудні. Проте у ФРС досі не дійшли згоди, щодо того чи це відбудеться.
Також на ціну золота впливають зараз:
- ситуація з економічними даними США, зокрема, відносно ситуації на ринку праці (зараз він доволі слабкий);
- сильний курс долара (його індекс утримувався поблизу шестимісячних максимумів).
Нагадаємо! Раніше Reuters повідомляв, що 20 жовтня золото встановило ціновий рекорд 2025 року. Тоді цей метал мав вартість – 4 381,21 долара за унцію. Однак згодом золото почало падати в ціні.
Яка ціна інших дорогоцінних металів 25 листопада?
Спотова вартість срібла майже не змінилася за сесію. Вона залишилася на рівні – 51,43 долара за унцію.
Платина зросла в ціні сьогодні на 0,7%. Вона сягнула – 1 553,65 долара за унцію.
Паладій зріс в ціні 25 листопада дещо менше – на 0,3%. Його вартість за унцію сягнула – 1 399,96 долара.