Золото "полетіло" вгору: ціна цього металу стрімко збільшується

Золото останнім часом лише дешевшало, або ж, демонструвало незначне зростання. Проте сьогодні вартість цього металу відчутно змінилась.

Як зросла вартість золота в кінці листопада?

Сьогодні золото подорожчало до найвищого рівня за більш як тиждень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

За сьогоднішню сесію ціна золота зросла на 0,1%. Вона сягнула – 4 141,49 долара за унцію.

Цікаво! А от у понеділок вартість золота зросла на 1,8%.

Ціна на золото в першу чергу залежить від очікувань зниження ставки. Протягом останніх двох тижнів, і оскільки очікування стрімко зросли, це призвело до відновлення цін на золото в короткостроковій перспективі,

– наголосив старший ринковий аналітик OANDA Кельвін Вонг.

Зараз імовірність зниження ставки ФРС у наступному місяці складає 81%. Для порівняння, ще на минулому тижні це значення було – 40%.

Зауважимо, що аналітики передбачають зниження ставки на 25 базисних пунктів у грудні. Проте у ФРС досі не дійшли згоди, щодо того чи це відбудеться.

Також на ціну золота впливають зараз:

ситуація з економічними даними США, зокрема, відносно ситуації на ринку праці (зараз він доволі слабкий);

сильний курс долара (його індекс утримувався поблизу шестимісячних максимумів).

Нагадаємо! Раніше Reuters повідомляв, що 20 жовтня золото встановило ціновий рекорд 2025 року. Тоді цей метал мав вартість – 4 381,21 долара за унцію. Однак згодом золото почало падати в ціні.

Яка ціна інших дорогоцінних металів 25 листопада?