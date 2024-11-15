Найгірший тиждень за 3 роки: що відбувається з цінами на золото
Золото продовжує фіксувати втрати на ринку. Дорогоцінний метал опинився під серйозним тиском після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.
Ціни на золото стрімко падають
Золото під час торгів у п'ятницю, 15 листопада, знову фіксує втрати на ринку. Ба більше, дорогоцінний метал на шляху до найбільшого тижневого обвалу за 3 роки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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На золото тисне стрімке зростання долара США. Американська валюта почала різко дорожчати після перемоги Дональда Трампа на виборах. Річ у тому, що зростання вартості долара призвело до послаблення очікувань зниження ставки Федеральним резервом.
Нагадаємо, що американський центральний банк лише у вересні 2024 року почав знижувати процентні ставки. Регулятор ухвалив таке рішення вперше за 4 роки. Проте на початку листопада Федеральна резервна система США знову пом'якшила монетарну політику.
Загалом сьогодні золото втратило в ціні 0,8%, впавши до 2571, 50 долара за унцію. Тоді як за тиждень дорогоцінний метал подешевшав на понад 4%, за даними MarketWatch.
При цьому на попередній торговій сесії золото впало до мінімального рівня за 2 місяці, втративши в ціні більше ніж 220 доларів з рекордного піка. Водночас з початку року цей актив додав в ціні 24,11%.