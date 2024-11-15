Худшая неделя за 3 года: что происходит с ценами на золото
Золото продолжает фиксировать потери на рынке. Драгоценный металл оказался под серьезным давлением после победы Дональда Трампа на президентских выборах.
Цены на золото стремительно падают
Золото во время торгов в пятницу, 15 ноября, снова фиксирует потери на рынке. Более того, драгоценный металл на пути к крупнейшему недельному обвалу за 3 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Стоит внимания Подорожание доллара США может спровоцировать хаос в мире, – Chatham House
На золото давит стремительный рост доллара США. Американская валюта начала резко дорожать после победы Дональда Трампа на выборах. Дело в том, что рост стоимости доллара привел к ослаблению ожиданий снижения ставки Федеральным резервом.
Напомним, что американский центральный банк лишь в сентябре 2024 года начал снижать процентные ставки. Регулятор принял такое решение впервые за 4 года. Однако в начале ноября Федеральная резервная система США снова смягчила монетарную политику.
Всего сегодня золото потеряло в цене 0,8%, упав до 2571, 50 доллара за унцию. Тогда как за неделю драгоценный металл подешевел более чем на 4%, по данным MarketWatch.
При этом на предыдущей торговой сессии золото упало до минимального уровня за 2 месяца, потеряв в цене более 220 долларов с рекордного пика. В то же время с начала года этот актив прибавил в цене 24,11%.