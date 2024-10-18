Історичний момент: ціни на золото перетнули критично важливу психологічну межу

Золото перетнуло нову психологічну позначку. На ринок дорогоцінних металів впливає ситуація на Близькому Сході.

Ціни на золото встановили новий рекорд

Вперше в історії ціни на золото перетнули позначку у 2700 доларів за унцію. Новий рекорд зафіксували у п'ятницю, 18 жовтня, інформує Bloomberg.

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Золото зростає в ціні на 0,7% до 2711,99 долара за тройську унцію. Крім того, дорогоцінний метал оновив попередній ціновий рекорд, який зафіксували днем раніше. З початку року золото подорожчало на понад 30%. На момент створення цього матеріалу, дорогоцінний метал продовжує зростати в ціні та торгується на рівні 2727 доларів за унцію, згідно з даними MarketWatch.

Чому золото зростає в ціні

На ринок золота впливають сигнали з Близького Сходу та вибори у США, які пройдуть на початку листопада. Зокрема, інвесторів непокоїть ймовірна ескалація конфлікту на Близькому Сході. Нагадаємо, що Ізраїль заявив про ліквідацію лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара. Ці фактори спонукають інвесторів купувати більше дорогоцінного металу.