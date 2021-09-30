Ціна питання – майже 1 мільярд доларів: трійка лідерів крипторинку знову змінилася

З початку 2021 року ринок криптовалют почав стрімко розвиватися. Біткойн, Ethereum Dogecoin – це вже добре відомі цифрові валюти. Проте останньою сенсацією стала віртуальна валюта Cardano, увійшовши до трійки лідерів ринку. Схоже, що тріумф монети був тимчасовим.

У серпні 2021 року цифрова монета Cardano злетіла в ціні на 150%, ставши однією з трьох найдорожчих криптовалют у світі за рівнем ринкової капіталізації.

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Cardano вилетіла з трійки лідерів крипторинку

Ситуація змінилася у середу, 29 вересня. На фоні того, велика частина крипторинку намагається визначитися з тим, у якому напрямку рухатися, токен Tether випередив Cardano. Всього зі ніч різниця між криптовалютами зросла до 3 мільярдів доларів. Станом на 30 вересня, ця цифра знизилася майже до 1 мільярда доларів.

Наразі трійка лідерів крипторинку виглядає наступним чином:

Біткойн – 813,4 мільярда доларів, Ethereum – 350,5 мільярда доларів, Tether – 68,4 мільярда доларів.

Криптовалюта Cardano вилетіла з трійки лідерів крипторинку / Фото Unsplash

Що відбувається з Cardano

Ще на початку вересня криптовалюта впевнено прямувала до ринкової капіталізації на рівні 100 мільярдів доларів. Перш за все це було пов'язано з оновленням Alonzo Hard Fork. Деякі експерти навіть вважали, що Cardano має потенціал злетіти до рівня другої найпопулярнішої монети у світі Ethereum.

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Криптовалюті не вдалося досягти своєї цілі. Максимально ринкова капіталізація Cardano підіймалася до 98,91 мільярда доларів. Цього разу навіть співпраці з новими партнерами було не достатньо щоб захистити цифрову монету від тиску глобального крипторинку.