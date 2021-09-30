Цена вопроса – почти 1 миллиард долларов: тройка лидеров крипторынка снова изменилась

С начала 2021 года рынок криптовалют начал стремительно развиваться. Биткоин, Ethereum Dogecoin – это уже хорошо известные цифровые валюты. Однако последней сенсацией стала виртуальная валюта Cardano, войдя в тройку лидеров рынка. Похоже, что триумф монеты был временным.

В августе 2021 года цифровая монета Cardano взлетела в цене на 150%, став одной из трех самых дорогих криптовалют в мире по уровню рыночной капитализации.

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Cardano вылетела из тройки лидеров крипторынка

Ситуация изменилась в среду, 29 сентября. На фоне того, как большая часть крипторынка пытается определиться с тем, в каком направлении двигаться, токен Tether опередил Cardano. Всего за ночь разница между криптовалютами выросла до 3 миллиардов долларов. По состоянию на 30 сентября, эта цифра снизилась почти до 1 миллиарда долларов.

Сейчас тройка лидеров крипторынка выглядит следующим образом:

Биткоин – 813,4 миллиарда долларов, Ethereum – 350,5 миллиарда долларов, Tether – 68,4 миллиарда долларов.

Криптовалюта Cardano вылетела из тройки лидеров крипторынка / Фото Unsplash

Что происходит с Cardano

Еще в начале сентября криптовалюта уверенно шла к рыночной капитализации на уровне 100 миллиардов долларов. Прежде всего это связано с обновлением Alonzo Hard Fork. Некоторые эксперты даже считали, что Cardano имеет потенциал взлететь до уровня второй самой популярной монеты в мире Ethereum.

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Криптовалюте не удалось достичь своей цели. Максимально рыночная капитализация Cardano поднималась до 98,91 миллиарда долларов. На этот раз даже сотрудничества с новыми партнерами было недостаточно, чтобы защитить цифровую монету от давления глобального рынка криптовалют.