Ринок нафти очікує на рішення ОПЕК+: як реагують ціни на Brent та WTI

Останній день торгів у листопаді нафта почала зі зростання. Головним фактором впливу на ринку нафти залишається зустріч ОПЕК+, на якій можуть ухвалити важливе рішення щодо обсягів видобування. Більше про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як змінилася ціна нафти

У четвер, 30 листопада, ф'ючерси на нафту Brent торгуються з ціною на рівні 83,23 долара за барель. Сировина виросла в ціні на 13 центів або 0,2%.

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Водночас вартість контрактів на нафту, яка відома під брендом WTI, подорожчала на 17 центів або 0,2%. Ціна американської сировини коливається на рівні 78,03 долара за барель, інформує видання Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent наразі коштує 83,62 долара за барель (+ 0,63%);

за барель (+ 0,63%); Марка WTI торгується на рівні 78,52 долара за барель ( +0,50%).

Що відбувається на ринку нафти

На вартість нафти вплинули настрої інвесторів, які зберігають обережність напередодні очікуваного скорочення обсягів видобування сировини країнами-членами ОПЕК+. Хоча у картелі є країни, які прагнуть збільшити обсяги видобування нафти. Йдеться про Анголу та Нігерію. Наразі не зрозуміло, чи вдасться групі вирішити ці розбіжності.

Попередню торгову сесію нафта завершила зі зростанням майже на 2% на тлі очікувань щодо майбутнього рішення ОПЕК+. При цьому йдеться про обидві еталонні марки нафти.

Крім того, фактором впливу стали нові дані про другу економіку світу – Китай, яка фіксує уповільнення темпів зростання. У Піднебесній другий місяць поспіль скорочується виробнича діяльність, пише Reuters.