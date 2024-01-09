Ціни на нафту змінили напрямок руху: у центрі уваги Саудівська Аравія, ОПЕК та Близький Схід

На ринку нафти на перший план вийшли відразу кілька факторів впливу. Зокрема, йдеться про останні рішення ОПЕК та Саудівської Аравії. Більше про коливання цін на сировину – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Скільки коштує барель нафти

У вівторок, 9 січня 2024 року, ф'ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 17 центів або 0,2% до 76,29 долара за барель.

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Натомість контракти на нафту WTI подорожчали на 5 центів або 0,1%. Ціна американської сировини коливається на рівні 70,82 долара за барель, інформує видання Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent наразі коштує 76,75 долара за барель (+ 0,83%);

за барель (+ 0,83%); Марка WTI торгується на рівні 71,29 долара за барель (+0,73%).

Важливо додати, що еталонні марки нафти у понеділок, 8 січня, зафіксували спад на 3% та 4% відповідно після новин про рішення Саудівської Аравії знизити ціни на сировину, а також збільшення обсягів видобування нафти в країнах ОПЕК.

Що відбувається на ринку нафти

Ціни на нафту повернулися до зростання та певної стабілізації. На сьогодні ринок зважує зростання напруги на Близькому Сході, побоювання щодо попиту на нафту та збільшення обсягів пропозиції від країн ОПЕК.

Зокрема, аналітик з CMC Markets вказав, що вище згадані рішення Саудівської Аравії та ОПЕК переважили побоювання щодо пропозиції, які виникли на тлі геополітичної ескалації на Близькому Сході, пише Reuters. Тоді як у банку DBS очікують, що найближчому майбутньому ціни на нафту будуть коливатися в діапазоні від 75 доларів до 80 доларів за барель.