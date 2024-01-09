Сколько стоит баррель нефти

Во вторник, 9 января 2024 года, фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 17 центов или 0,2% к 76,29 доллара за баррель.

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В то же время контракты на нефть WTI подорожали на 5 центов или 0,1%. Цена американского сырья колеблется на уровне 70,82 доллара за баррель, информирует издание Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Нефть Brent сейчас стоит 76,75 доллара за баррель (+0,83%);

за баррель (+0,83%); Марка WTI торгуется на уровне 71,29 доллара за баррель (+0,73%).

Важно добавить, что эталонные марки нефти в понедельник, 8 января, зафиксировали спад на 3 и 4% соответственно после новостей о решении Саудовской Аравии снизить цены на сырье, а также увеличение объемов добычи нефти в странах ОПЕК.

Что происходит на рынке нефти

Цены на нефть вернулись к росту и определенной стабилизации. На сегодняшний день рынок взвешивает рост напряжения на Ближнем Востоке, опасения спроса на нефть и увеличение объемов предложения от стран ОПЕК.

В частности, аналитик из CMC Markets указал, что вышеупомянутые решения Саудовской Аравии и ОПЕК перевесили опасения по поводу предложения, возникших на фоне геополитической эскалации на Ближнем Востоке, пишет Reuters. В то время как в банке DBS ожидают, что в ближайшем будущем цены на нефть будут колебаться в диапазоне от 75 долларов до 80 долларов за баррель.