Вартість нафти залежить від того, чи виспався Трамп: Фіцо шокував заявою

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що наразі на ринок нафти сильно впливає настрій Трампа. Адже нафтові ціни у тому числі залежать від слів американського президента.

Як Фіцо прокоментував дії Трампа?

Коливання цін на нафту є наслідком шокуючих заяв Трампа, вказав прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини Коли він виспався – нафта йде вниз. Коли ні й робить якусь заяву – ціни автоматично зростають.

Як каже Фіцо, дії Трампа передбачити важко. Відповідно, ринок активно реагує на всі слова американського президента.

Чи дійсно слова Трампа впливають на нафтовий ринок?

Неодноразово виявлялось, що деякі заяви Трампа дозволяють заробляти трейдерам. Фактично, ринок наче передбачав наступні слова та дії американського президента, повідомляє Esquire.

До певного часу це здавалося збігом, однак, згодом спекуляції стали більш помітні. Наприклад, знаковою була нещодавня ситуація, коли:

значні ставки на падіння нафти були зроблені за менш як годину до важливої заяви;

а потім була зроблена заява про завершення конфлікту на Близькому Сході.

Важливо! Експерти вважають, що на таких спекуляціях заробляє оточення Трампа.

Що ще впливає на вартість нафти зараз?