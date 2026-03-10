Ціна на нафту може злетіти вдвічі: економіст назвав одну умову

Економічні ринки хитає через загострення на Близькому Сході. Ціни на нафту різко зростають і так само різко падають через невизначеність щодо конфлікту в Ірані та його подальших наслідків.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин поділився з 24 Каналом, що ціна на нафту зрештою може побити усі рекорди. Все залежатиме від одного рішення Трампа.

Нафта коштуватиме 200 доларів за барель?

Ціна на нафту 9 березня зросли до 120 барелів за нафту. У Катарі тим часом попереджають, що там припиняється виробництво вуглеводнів, і цей сценарій може чекати й на інші країни Перської затоки. У зв'язку з цим, світові ЗМІ пишуть, що ціна за барель нафти може підскочити до 150 доларів, якщо не до 200.

І це не фантастичні сценарії. Так справді може статися за кількох умов.

Ринки дуже емоційні, на сьогодні ні в кого немає стратегії. Все тому, що ніхто не знає, як довго триватиме війна з Іраном, і чи не влізуть США у наземну операцію. Якщо так, то ціна зросте до 200 доларів за барель. Крім того, ніхто не розуміє мети, заради чого почалася ця війна,

– пояснив Олег Пендзин.

Декларовані цілі США полягали у знищенні ядерної програми Ірану, але вони не передбачали затяжної війни. Зараз же Трамп заявляє, що планує активно брати участь в обранні нового лідера Ірану. Мовляв, без погодження зі США нічого не буде, а війна триватиме далі.

Цікаво! Парадоксально, але підштовхнути Трампа до проведення масштабної операції на землі може якраз зростання ціни на нафту. Однак політолог Микола Олещук вважає, що для Дональда Трампа наземна операція в Ірані може мати дуже неоднозначні результати – у кращому випадку. Політичні опоненти Трампа одразу використають втрати США у війні проти чинного президента.

Змінити режим в Ірані – вкрай складне завдання, якого неможливо досягнути просто через удари ракетами та дронами. Якщо вб'ють одного аятолу – оберуть іншого, як це й сталося з Алі Хаменеї. Але, якщо не змінити режим, значною мірою означатиме взагалі нічого не змінити. Це ставить Трампа у скрутне становище.

"Найбільшу вигоду отримує від цього Володимир Путін. Urals сьогодні продається за 90 доларів за барель – це фантастична ціна. А через блокування Ормузької протоки з'явився дефіцит нафти. Китай та Індія вже відновили переговори, аби збільшити закупку російської нафти", – зауважив економіст.

Довідка. Urals – це основна марка російської експортної нафтової суміші. Вона утворюється через змішування важкої, високосірчистої нафти Уралу та Поволжя з легкою нафтою (Siberian Light) у трубопровідній системі. Urals є еталонним сортом російської нафти.

На сьогодні є реальна загроза, що у Перській затоці буде зупинено видобуток нафти, а це – 27% від світового видобутку нафти. Компенсувати цей дефіцит не зможе ніхто і ніде у світі. А на ринках продовжаться коливання через невідомість щодо того, як і коли закінчиться конфлікт США та Ізраїлю з Іраном.

Як Трамп хоче знизити ціни на нафту?