Цена на нефть может взлететь вдвое: экономист назвал одно условие

Экономические рынки качает из-за обострения на Ближнем Востоке. Цены на нефть резко растут и так же резко падают из-за неопределенности относительно конфликта в Иране и его дальнейших последствий.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин поделился с 24 Каналом, что цена на нефть в конце концов может побить все рекорды. Все будет зависеть от одного решения Трампа.

Нефть будет стоить 200 долларов за баррель?

Цена на нефть 9 марта выросли до 120 баррелей за нефть. В Катаре тем временем предупреждают, что там прекращается производство углеводородов, и этот сценарий может ждать и другие страны Персидского залива. В связи с этим, мировые СМИ пишут, что цена за баррель нефти может подскочить до 150 долларов, если не до 200.

И это не фантастические сценарии. Так действительно может произойти при нескольких условиях.

Рынки очень эмоциональны, на сегодня ни у кого нет стратегии. Все потому, что никто не знает, как долго продлится война с Ираном, и не влезут ли США в наземную операцию. Если так, то цена вырастет до 200 долларов за баррель. Кроме того, никто не понимает цели, ради чего началась эта война,

– объяснил Олег Пендзин.

Декларируемые цели США заключались в уничтожении ядерной программы Ирана, но они не предвещали затяжной войны. Сейчас же Трамп заявляет, что планирует активно участвовать в избрании нового лидера Ирана. Мол, без согласования с США ничего не будет, а война будет продолжаться дальше.

Интересно! Парадоксально, но подтолкнуть Трампа к проведению масштабной операции на земле может как раз рост цены на нефть. Однако политолог Николай Олещук считает, что для Дональда Трампа наземная операция в Иране может иметь очень неоднозначные результаты – в лучшем случае. Политические оппоненты Трампа сразу используют потери США в войне против действующего президента.

Изменить режим в Иране – крайне сложная задача, которой невозможно достичь просто через удары ракетами и дронами. Если убьют одного аятоллу – выберут другого, как это и произошло с Али Хаменеи. Но, если не изменить режим, в значительной степени будет означать вообще ничего не изменить. Это ставит Трампа в затруднительное положение.

"Наибольшую выгоду получает от этого Владимир Путин. Urals сегодня продается по 90 долларов за баррель – это фантастическая цена. А из-за блокировки Ормузского пролива появился дефицит нефти. Китай и Индия уже возобновили переговоры, чтобы увеличить закупку российской нефти", – отметил экономист.

Справка. Urals – это основная марка российской экспортной нефтяной смеси. Она образуется из-за смешивания тяжелой, высокосернистой нефти Урала и Поволжья с легкой нефтью (Siberian Light) в трубопроводной системе. Urals является эталонным сортом российской нефти.

На сегодня есть реальная угроза, что в Персидском заливе будет остановлена добыча нефти, а это – 27% от мировой добычи нефти. Компенсировать этот дефицит не сможет никто и нигде в мире. А на рынках продолжатся колебания из-за неизвестности относительно того, как и когда закончится конфликт США и Израиля с Ираном.

Как Трамп хочет снизить цены на нефть?