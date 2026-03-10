Цена на нефть может взлететь вдвое: экономист назвал одно условие
- Цены на нефть могут вырасти до 200 долларов за баррель из-за возможного обострения конфликта между США и Ираном.
- Блокировка Ормузского пролива вызвало дефицит нефти, от чего выигрывает Россия, продавая нефть Urals по 90 долларов за баррель.
Экономические рынки качает из-за обострения на Ближнем Востоке. Цены на нефть резко растут и так же резко падают из-за неопределенности относительно конфликта в Иране и его дальнейших последствий.
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин поделился с 24 Каналом, что цена на нефть в конце концов может побить все рекорды. Все будет зависеть от одного решения Трампа.
Нефть будет стоить 200 долларов за баррель?
Цена на нефть 9 марта выросли до 120 баррелей за нефть. В Катаре тем временем предупреждают, что там прекращается производство углеводородов, и этот сценарий может ждать и другие страны Персидского залива. В связи с этим, мировые СМИ пишут, что цена за баррель нефти может подскочить до 150 долларов, если не до 200.
И это не фантастические сценарии. Так действительно может произойти при нескольких условиях.
Рынки очень эмоциональны, на сегодня ни у кого нет стратегии. Все потому, что никто не знает, как долго продлится война с Ираном, и не влезут ли США в наземную операцию. Если так, то цена вырастет до 200 долларов за баррель. Кроме того, никто не понимает цели, ради чего началась эта война,
– объяснил Олег Пендзин.
Декларируемые цели США заключались в уничтожении ядерной программы Ирана, но они не предвещали затяжной войны. Сейчас же Трамп заявляет, что планирует активно участвовать в избрании нового лидера Ирана. Мол, без согласования с США ничего не будет, а война будет продолжаться дальше.
Интересно! Парадоксально, но подтолкнуть Трампа к проведению масштабной операции на земле может как раз рост цены на нефть. Однако политолог Николай Олещук считает, что для Дональда Трампа наземная операция в Иране может иметь очень неоднозначные результаты – в лучшем случае. Политические оппоненты Трампа сразу используют потери США в войне против действующего президента.
Изменить режим в Иране – крайне сложная задача, которой невозможно достичь просто через удары ракетами и дронами. Если убьют одного аятоллу – выберут другого, как это и произошло с Али Хаменеи. Но, если не изменить режим, в значительной степени будет означать вообще ничего не изменить. Это ставит Трампа в затруднительное положение.
"Наибольшую выгоду получает от этого Владимир Путин. Urals сегодня продается по 90 долларов за баррель – это фантастическая цена. А из-за блокировки Ормузского пролива появился дефицит нефти. Китай и Индия уже возобновили переговоры, чтобы увеличить закупку российской нефти", – отметил экономист.
Справка. Urals – это основная марка российской экспортной нефтяной смеси. Она образуется из-за смешивания тяжелой, высокосернистой нефти Урала и Поволжья с легкой нефтью (Siberian Light) в трубопроводной системе. Urals является эталонным сортом российской нефти.
На сегодня есть реальная угроза, что в Персидском заливе будет остановлена добыча нефти, а это – 27% от мировой добычи нефти. Компенсировать этот дефицит не сможет никто и нигде в мире. А на рынках продолжатся колебания из-за неизвестности относительно того, как и когда закончится конфликт США и Израиля с Ираном.
Как Трамп хочет снизить цены на нефть?
Дональд Трамп пригрозил Ирану ударом, что будет "в 20 раз сильнее", если Тегеран попытается перекрыть поставки нефти через Ормузский пролив. Мол, после этого США могут уничтожить стратегические объекты Ирана, которые в дальнейшем сделают невозможным восстановление страны.
Важно добавить, что, по данным CNN, Иран готов открыть Ормузский пролив открыть Ормузский пролив. Однако есть серьезный нюанс. Сделают это для тех стран, которые согласятся разорвать дипломатические и экономические отношения с Соединенными Штатами Америки и Израилем.
На фоне резкого роста цен на нефть и отсутствия уступок со стороны Ирана, Трамп может ослабить санкции против российской нефти. В Белом доме рассматривают и широкое ослабление санкций, и ограниченные варианты.