Американська нафта різко обвалилася в ціні

Еталлонні бренди нафти стрімко падають в ціні. На ринок нафти впливає важливе рішення Дональда Трампа.

Світові ціни на нафту на сьогодні

У вівторок, 4 лютого, сорти нафти Brent та WTI падають в ціні. На вартість чорного золота впливають тарифи, які запровадила адміністрація Дональда Трампа на імпорт з кількох країн. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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США на початку лютого ввели нові мита для Канади, Мексики та Китаю, розпочавши торгову війну. Наразі відомо, що вступили в силу американські тарифи для Китаю, тоді як президент США Дональд Трамп призупинив на місяць рішення про високі мита для Канади і Мексики.

Нагадаємо, що раніше попереджали, що рішення Трампа про підвищення мит на імпортні товари може нашкодити глобальному економічному зростанню, а також спровокувати новий сплеск інфляції.

Скільки коштує 1 барель нафти

Ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 87 центів або на 1,2%. Сировина торгується на рівні 75,09 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate зафіксувала спад на 1,32 долара або 1,8%. Американська нафта коштує 71,84 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: