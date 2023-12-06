Нафта обвалилася в ціні до найнижчого рівня з початку літа: що відбувається

Нафта почала новий торговий день із незначного падіння, проте динаміка залишається стабільною. На ціни впливають Китай та ОПЕК+. Більше про головні події на ринку нафти – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як змінилася ціна нафти 6 грудня

Під час торгів у середу, 6 грудня, вартість нафти Brent коливається на рівні 77,15 долара за барель. Сировина втратила в ціні 5 центів або 0,06%.

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Паралельно нафта WTI подешевшала на 16 центів або 0,22%. Ціна американської сировини коливається на рівні 72,16 долара за барель, інформує видання Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальна вартість нафти коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent наразі коштує 76,91 долара за барель (- 0,38%);

за барель (- 0,38%); Марка WTI торгується на рівні 72,01 долара за барель (- 0,43%).

Що відбувається на ринку нафти

Обидві марки нафти завершили попередній торговий день з ціною на найнижчому рівні з 6 липня. Ба більше, останні 4 сесії на ринку вони фіксували від'ємну динаміку.

Торгову сесію у середу нафта почала із досить стабільною динамікою, оскільки інвестори зважували ефективність рішення ОПЕК+ про продовження добровільного скорочення обсягів видобування нафти на тлі прогнозу про ймовірне скорочення попиту на сировину у Китаї, пише Reuters.

Річ у тому, що знову на перший план виходять побоювання щодо економічних перспектив Піднебесної. Ця країна не просто друга економіка світу, але найбільший імпортер нафти у світі.

Минулого тижня країни ОПЕК+ погодили, що у першому кварталі 2024 року будуть скорочувати приблизно. Пізніше Саудівська Аравія та Росія заявили, що ці скорочення видобування чорного золота після березня можуть розширити або поглибити.

Крім того, раніше аналітик з Sankey Research заявляв, що Саудівська Аравія може збільшити постачання нафти, аби відновити контроль за цінами на ринку. За його словами, країна уже використовувала таку стратегію у 2014 році.