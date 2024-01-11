Як змінилися ціни на нафту за день

У середу, 10 січня, ф'ючерси на нафту марки Brent завершили торговий день з ціною на рівні 76,80 долара за барель. Сировина просіла в ціні на 0,79 долара або 1% під час торгової сесії.

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Тоді як вартість контрактів на нафту, яка відома під брендом WTI, впала на 0,87 долара або 1,2%. Ціна американської сировини зупинилася на рівні 71,37 долара за барель, інформує видання Reuters.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent наразі коштує 76,98 долара за барель (+ 0,23%);

за барель (+ 0,23%); Марка WTI торгується на рівні 71,55 долара за барель (+ 0,25%).

Що відбувається на ринку нафти

Під час торгів у середу ціни на нафту впали в середньому на 1% на фоні новин про досить різке зростання запасів сировини у США. Це спровокувало нову хвилю побоювань щодо попиту на нафту. Крім того, слабкі економічні перспективи країн Європи лише посилюють рівень занепокоєння щодо попиту на нафту, пише Reuters.