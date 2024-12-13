Чорне золото продовжує дорожчати на ринку: скільки коштує барель нафти

Нафта завершує черговий тиждень на ринку зі зростанням. На вартість еталонних брендів нафти впливають новини про додаткові санкції та очікування щодо попиту та пропозиції на ринку.

Що відбувається на світовому ринку нафти

У п'ятницю, 13 грудня, ситуація на ринку нафти стабілізувалася. Ба більше, еталонні бренди на шляху до першого тижневого зростання з кінця листопада. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво Обмін "старих" доларів: чи зміниться щось у 2025 році

Наразі на ринок нафти впливають новини про додаткові санкції проти Ірану і Росії. Через це зростає занепокоєння щодо пропозиції, тоді як перспективи профіциту тиснули на ринки.

Скільки коштує барель нафти

Ф'ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 7 центів. Сировина торгується на рівні 73,48 долара за барель. Сировина WTI подорожчала на 9 центів. Контракти на американську нафту коштують 70,11 долара за барель.

Крім того, обидві марки нафти закінчують тиждень зі зростанням. Еталонні бренди, найімовірніше, зростуть на понад 3%.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: