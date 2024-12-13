Черное золото продолжает дорожать на рынке: сколько стоит баррель нефти

Нефть завершает очередную неделю на рынке с ростом. На стоимость эталонных брендов нефти влияют новости о дополнительных санкциях и ожидания относительно спроса и предложения на рынке.

Что происходит на мировом рынке нефти

В пятницу, 13 декабря, ситуация на рынке нефти стабилизировалась. Более того, эталонные бренды на пути к первому недельному росту с конца ноября. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сейчас на рынок нефти влияют новости о дополнительных санкциях против Ирана и России. Из-за этого растет беспокойство относительно предложения, тогда как перспективы профицита давили на рынки.

Сколько стоит баррель нефти

Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 7 центов. Сырье торгуется на уровне 73,48 доллара за баррель. Сырье WTI подорожало на 9 центов. Контракты на американскую нефть стоят 70,11 доллара за баррель.

Кроме того, обе марки нефти заканчивают неделю с ростом. Эталонные бренды, вероятнее всего, вырастут более чем на 3%.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: